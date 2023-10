WindTre continua a sorprendere. Da qualche giorno ha effettuato il suo debutto nel settore energetico con promozioni luce e gas incredibili, collaborando con Acea. Ora l’operatore, ideato dall’unione tra Wind e tre, diviene anche “un’assicurazione” proponendo diversi pacchetti agli utenti per proteggere la propria casa e per effettuare viaggi in totale tranquillità.

Con questa manovra, WindTre conferma essere un brand multiservice e consolida il rapporto con il suo nuovo partner insurtech wefox, una società tedesca e svizzera nata nel 2015 la cui valutazione al momento è di 4,5 miliardi di dollari. Si si potranno attivare le assicurazioni in modo super veloce grazie a un procedimento totalmente digitale presso uno dei tanti store sparsi in Italia. Le offerte sono caratterizzate da tre pacchetti per la casa e la famiglia e uno per i viaggi. Scopriamo nel dettaglio quali sono i vantaggi scaturiti dall’attivazione delle promo.

L’assicurazione che ti cambia la vita

Il primo pacchetto e il Casa e Famiglia Start. In esso inclusa la Responsabilità Civile Vita Privata, un’assistenza sempre disponibile per eventuali emergenze di casa e il pagamento dei canoni, istituto per un costo estremamente conveniente di 9,99€al mese. Sullo stesso filone troviamo l’assicurazione Casa e Famiglia Plus a cui, oltre i vantaggi precedenti si aggiunge una copertura in caso di danni alla propria abitazione. Il prezzo è di 19,99€ mensili. C’è poi Casa e Famiglia Full in cui, oltre alla responsabilità civile privata, l’assistenza digitale costante, al pagamento di canoni e ai danni dell’abitazione si aggiungono i danni causati da incendi per il contenuto della propria casa e una copertura in caso di furti. La tariffa al mese è di 29,99€.

Se invece state pensando di effettuare un viaggio indimenticabile ma avete preoccupazioni riguardanti l’assistenza medica, i possibili ritardi degli aerei, la perdita dei bagagli o l’eventuale possibilità che annulliate la vacanza c’è Viaggi e Vacanze. Il costo è minimo: solo 7,99 € al mese. In più, la copertura varrà anche per il vostro compagno di strada.

