Essere un cliente Vodafone non significa solo poter accedere a servizi impeccabili ovunque si è, ma avere a disposizione una serie di vantaggi incredibili. Passando al programma Vodafone Club, questo mese potrai riscattare tantissimi sconti.

Accederai ha buoni per effettuare la spesa nei supermercati Esselunga e sconti per un ingresso al parco divertimenti più grande d’Italia, Gardaland. Inoltre, recandoti in uno store, potrai acquistare i nuovissimi smartphone dalla tecnologia pieghevole ad un prezzo stupefacente. Se sei già cliente per la tua rete mobile, entrare in Vodafone club ti costerà soltanto 2,99€ al mese. Mentre, se hai attivo l’operatore sulla rete fissa la tariffa sarà di 3,99€ mensili. Infine, con un costo di circa 30 € l’anno, avrai la possibilità di entrare nel programma Plus.

Entra in Vodafone Club

Questo mese, avrai a disposizione degli sconti per Esselunga e per acquistare fino a un massimo di quattro biglietti per andare a Gardaland entro il 5 novembre. Tuttavia, i vantaggi non sono ancora finiti. Potrai ottenere uno sconto del 35% sui prodotti Electrolux e il 10% di cashback per i tuoi acquisti Amazon.

Entrando nel club avrai sei mesi gratuiti di Infinity+ per guardare film e serie senza limiti e tre mesi di abbonamento Audible. Se stai pensando di effettuare un viaggetto sappi che otterrai anche uno sconto del 5% per la tua prenotazione su Booking.

Per quanto riguarda la promo Amazon, una volta effettuato il tuo ordine, quando il tuo pacco sarà spedito riceverai un sms che conferma il cashback. Questo dovrà essere utilizzato entro 35 giorni sotto forma di buono regalo Amazon. Cosa aspetti entra nel club Vodafone o attiva una delle tante promozioni.