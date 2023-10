Samsung ufficializza oggi il nuovo Galaxy SmartTag2, un piccolo tag nato di nuova generazione, in grado di tenere traccia di tutti gli oggetti di valore, ed introducendo nuove funzioni, oltre che un design completamente ridisegnato, atto a facilitare l’usabilità quotidiana.

La funzionalità più interessante è senza dubbio Smarrito, questa permette agli utenti di allegare al tag tutte le informazioni di contatto; così facendo, se si dovesse perdere l’oggetto a cui è collegato, l’utente potrebbe scansionare il tag con lo smartphone e leggere il messaggio che il proprietario originale ha lasciato (bastano un chip NFC ed un browser). Oltre a questo troviamo la funzione Naviga, mostrando direttamente a schermo la distanza dallo SmartTag2 con frecce direzionali a capire la strada da percorrere (solo disponibile su smartphone Galaxy con supporto UWB).

Samsung Galaxy SmartTag2, le altre novità

Il Galaxy SmartTag2 ha dimensioni più compatte con un design ad anello che ne semplifica l’uso, guadagnando anche in resistenza data la presenza all’interno del metallo per supportare anche clip o portachiavi. Il prodotto raggiunge certificazione IP67, con resistenza ad acqua e polvere, ed aggiunge la modalità per le passeggiate con gli animali domestici (così da poterle registrare facilmente).

La modalità risparmio energetico, invece, estende al massimo la durata della batteria del prodotto, con una autonomia fino a 700 giorni, incrementandola di 200 giorni rispetto alla modalità Normale (in questo caso dura quindi 500 giorni), potendo comunque passare da una all’altra molto facilmente. Non mancano tutte le funzioni dei modelli precedenti, come Bluetooth Low Energy (fino ad raggio massimo di 120 metri),Ricerca con realtà aumentata e la protezione dei dati con la crittografazione ed il supporto da Samsung Knox.