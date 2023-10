L’Intelligenza artificiale continua a confermarsi come la tecnologia del secolo (almeno fin’ora!). Ormai molti sono gli usi dell’IA e numerosi software e piattaforme stanno utilizzando questa tecnologia per creare dei contenuti di una certa utilità per gli utenti.

Ormai sappiamo che con l’Intelligenza artificiale si possono avere numerosi benefici in campi differenti. Probabilmente i campi in cui servirsene può essere davvero la svolta sono la medicina e l’ingegneria.

Anche Google, inizialmente più restio rispetto agli altri, ha sviluppato un proprio sistema basato sull’IA. Si tratta di AI Search Labs (SGE), un motore di ricerca che permette agli utenti di porre domande e ricevere risposte come se fosse una conversazione.

AI Search Labs, il sistema di Google sarà disponibile per tutti

Dopo una fase di test in cui il sistema era utilizzabile da un gruppo limitato e selezionato di utenti, a breve Google lo estenderà a tutti e in particolare alle nuove generazioni.

Il sistema di ricerca infatti è estremamente utile per svolgere delle ricerche più approfondite e ottenere delle risposte specifiche attraverso diversi filtri che si possono selezionare.

Chiaramente questo è uno strumento che attira molti giovani e verrà utilizzato soprattutto da studenti e adolescenti. Google, a tal proposito, ha preparato una piattaforma che spinga gli adolescenti tra i 13 e i 17 anni in possesso di un account a iscriversi per provare nuovi funzioni.

Google non dimentica però la sicurezza tenendo un’AI Mastery Guide che spieghi agli utenti i limiti e le problematiche che si possono riscontrare utilizzando questa tecnologia.