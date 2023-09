Da diverso tempo ormai il colosso dello streaming Netflix ha deciso di introdurre un nuovo piano più economico caratterizzato dalla presenza di pubblicità durante la visione dei contenuti multimediali. Questa scelta, sembra ora che sarà condivisa anche da altri big del settore. Nel corso delle ultime ore, in particolare, anche Amazon ha comunicato l’arrivo di pubblicità su Prime Video.

Amazon annuncia l’arrivo di pubblicità durante la visione di contenuti su Prime Video

In questi ultime ore il colosso Amazon ha comunicato ufficialmente l’arrivo della pubblicità su Amazon Prime Video. Come comunicato, questa novità sarà introdotta a partire dal prossimo anno, ovvero dal 2024. Una decisione che sembra che coinvolgerà diversi mercati. Inizialmente, la novità in questione sarà introdotta in Canada, Regno Unito e Stati Uniti.

Successivamente, l’azienda introdurrà la pubblicità anche presso altri paesi e tra questi è compresa anche l’Italia. A detta dell’azienda, si tratterà comunque di una pubblicità limitata. Quest’ultima infatti non dovrebbe incidere negativamente sulla visione dei contenuti multimediali.

Per il momento non ci sono molti altri dettagli. Secondo quanto riportato, gli utenti saranno avvisati dell’arrivo della pubblicità. Inizialmente, negli Stati Uniti gli utenti potranno scegliere di pagare 3 dollari in più per visione i propri contenuti multimediali senza alcuna pubblicità. Non sappiamo però se questa opportunità sarà data anche agli utenti italiani e degli altri paesi stranieri.

Insomma, è dunque confermato che anche il colosso Amazon ha deciso di introdurre la pubblicità sulla propria piattaforma. Per avere maggiori dettagli , dovremo però attendere il 2024, quando l’azienda la introdurrà ufficialmente.