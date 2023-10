I tanti film di fantascienza, i fumetti e le teorie, ci hanno in qualche modo preparato la possibilità di una guerra tra l’umanità e le intelligenze artificiali. Con l’avanzamento della tecnologia, questa potrebbe non essere solo una teoria ma divenire realtà. Di recente sono infatti stati emanati diversi avvertimenti sono loro utilizzo e sulle pericolosità.

Le IA possono ora individuare le malattie ancor prima che i medici riescono ad effettuare una diagnosi, oltre che a svolgere diversi compiti quotidiani. Il loro impiego è sfruttato anche nell’ambito militare ed è in questo settore che la situazione desta più preoccupazione. Il loro sviluppo potrebbe sfuggire al controllo dell’uomo. Un esempio pratico e lampante è dato da AlphaDogfight, dove il pilota solitamente umano e stato sostituito da un’intelligenza artificiale durante una simulazione di combattimento aereo.

Le intelligenze artificiali battono l’umanità

Il software di AlphaDogfight ha totalmente dominato lo scontro, sconfiggendo a mani basse l’uomo. Ha eseguito alcune manovre che un pilota non riuscirebbe mai ad effettuare. Questa è sicuramente una notizia favorevole, se si considera la sostituzione delle persone in compiti che potrebbero avere conseguenze letali. Tuttavia, cosa succederebbe se si creasse in una situazione in cui le intelligenze artificiali dovrebbero prendere una decisione tra vita e morte, queste commettessero degli errori? L’esperto e Paul Scharre ha sottolineato che un errore del genere potrebbe essere considerato anche il crimine di guerra e in questo caso non si potrebbe accusare nessuno.

Fra non molto, probabilmente, le IA verranno usate nell’ambito militare per effettuare maggiormente analisi e prendere scelte tattiche, rendendo così operazioni più efficienti ed efficaci. Ciononostante, la sempre più crescente dipendenza dalle macchine potrebbe addirittura portare ad una corsa agli armamenti, molto simile a quella delle armi nucleari. L’intelligenza artificiale supererà la comprensione umana, costringendo questi ultimi a cedere loro il controllo dei sistemi utilizzati sul campo di battaglia.

In tale scenario, perdere il dominio sulle intelligenze artificiali e avere una loro ribellione non è più solo una leggenda filmica. Per le macchine dovessero divenire più intelligenti di noi in tutti i campi, i problemi da affrontare supereranno la nostra immaginazione. In una lotta tra umani e IA, noi sicuramente perderemmo.