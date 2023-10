Limiti di velocità, su alcune strade in città ora si può andare a 70 km/h

Il sistema stradale italiano è strutturato in modo da avere diversi limiti di velocità a seconda del tipo di strada e delle condizioni atmosferiche. Questi limiti sono imposti non solo per ragioni legali, ma soprattutto per garantire la sicurezza degli utenti della strada.

Limiti di velocità: sicurezza a rischio dopo le nuove

Le autostrade, le strade urbane ed extraurbane, e le superstrade hanno limiti di velocità variabili in base alle loro specifiche caratteristiche. Ad esempio, in presenza di un segnale appropriato, il limite di velocità su alcune strade urbane può essere di 70 km/h. Durante le precipitazioni atmosferiche, il limite su strade extraurbane principali è di 90 km/h, mentre su autostrade è di 110 km/h.

Un aspetto interessante è che su autostrade a tre corsie per ogni senso di marcia, il limite può essere aumentato fino a 150 km/h, a condizione che la strada presenti particolari caratteristiche e condizioni. In caso di nebbia fitta con visibilità inferiore a 100 metri, possono essere imposti limiti temporanei non superiori a 50 km/h su autostrade e strade extraurbane principali. Per i neopatentati, coloro che hanno ottenuto la patente da meno di tre anni, i limiti sono più stringenti: non possono superare i 100 km/h in autostrada e i 90 km/h su strade extraurbane principali.

In città, specialmente in zone con alta densità di pedoni o vicino alle abitazioni, è spesso richiesto di mantenere una velocità non superiore ai 30 km/h. Questo è fatto per ragioni di sicurezza e per mantenere la quiete pubblica. È importante notare che i limiti di velocità possono variare anche all’interno della stessa tipologia di strada, quindi è fondamentale prestare attenzione alla segnaletica stradale. Le variazioni dei limiti massimi sono generalmente segnalate dagli organi di polizia preposti al controllo del traffico.

Oltre ai limiti massimi, esistono anche limiti minimi di velocità. Gli automobilisti sono tenuti a mantenere una velocità tale da non intralciare il traffico veicolare. Questa complessa rete di regolamentazioni riflette l’importanza di bilanciare la necessità di flusso del traffico con la sicurezza e il benessere degli utenti della strada.