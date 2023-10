In cielo brilla una luce fortissima, tutti pensano possa essere una stella, un astro scoperto o ultimamente più vicino al nostro pianeta, la realtà è ben diversa, si tratta effettivamente di un satellite, più precisamente il BlueWalker 3. Negli ultimi anni la nostra orbita si è effettivamente riempita di un quantitativo esorbitante di satellite, basti pensare a Starlink ed i suoi 3000 satelliti sparati in orbita, numeri che accrescono la preoccupazione degli astronomi di tutto il mondo, come nel caso di BlueWalker 3.

Questi è un prototipo di AST SpaceMobile, un’azienda di telecomunicazioni, caratterizzato da un design particolare e dalla presenza di una antenna da ben 64 metri quadrati, capace di trasmettere più rapidamente i dati. Di per sé non causerebbe alcun problema, se non per il fatto che risulta essere particolarmente luminoso, anche troppo, dato il superamento delle soglie minime dell’Unione Astronomica Internazionale, imposte proprio per mantenere i cieli più bui possibili.

Astronomi in allarme, le osservazioni sono in pericolo

L’allarme è stato lanciato dagli astronomi, se l’umanità dovesse continuare sulla strada intrapresa nelle scorse annate, presto sarà molto più difficile osservare le stelle dalla superficie, poiché ci ritroveremmo con un’orbita troppo densa di satelliti, che andrebbero a impedire a tutti gli effetti la visione di altri astri, anche con un inquinamento luminoso molto fastidioso. La tecnologia sta compiendo passi da giganti, purtroppo a discapito di tanti altri fattori altrettanto importanti e da non perdere di vista.