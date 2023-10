Unieuro, azienda leader nella rivendita di elettronica di consumo in Italia, annuncia ufficialmente di aver sottoscritto un importante accordo commerciale con Google, riguardante la vendita sul territorio dei prodotti dell’azienda di Mountain View di vecchia e nuova generazione.

I dispositivi, tra cui troviamo appunto i nuovissimi Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro, ma anche i modelli più datati, come Pixel 7A, Pixel Buds A-Series, Pixel Buds Pro, o il più recente Pixel Watch 2, potranno essere acquistati negli oltre 500 negozi sparsi in Italia, oltre che sul sito ufficiale della medesima azienda. Di tutti questi punti vendita, solamente 50 prevedono aree dedicate e personalizzate, che verranno messe a disposizione dei clienti per interagire, attivare e scoprire tutti i nuovi modelli.

Unieuro, stretta la nuova collaborazione con Google

I modelli più recenti, i Google Pixel 8, Pixel 8 Pro e Watch 2, sono pre-ordinabili da oggi, 4 ottobre 2023, con spedizioni in partenza il 12 ottobre 2023. Gli utenti che invece fossero interessati ad un dispositivo di altro tipo, potranno recarsi in negozio o sul sito a partire da domani, 5 ottobre, riuscendo così ad acquistare l’ottimo Google Pixel 7A o anche gli auricolari Pixel Buds A.

La collaborazione verrà fortemente sponsorizzata da Unieuro con un presidio integrato, ma anche spot pubblicitari in rete, sulla televisione e sui canali social del brand. Una importante partnership atta a rendere la vita molto più semplice agli utenti, con la possibilità di accedere più facilmente ai prodotti di casa Google, finalmente non acquistabili solamente sul sito ufficiale dell’azienda, sempre con garanzia di 24 mesi valida sul territorio nostrano.