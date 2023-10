Vodafone è pronta a vendere, dal 12 ottobre, tutti i membri della nuova generazione di Google Pixel, tra cui appunto Google Pixel 8 e Google Pixel 8 Pro, offrendo così agli utenti la più ampia possibilità di scelta, anche con pagamento in comode rate.

Gli utenti interessati potranno recarsi in un qualsiasi negozio per scegliere uno dei suddetti modelli, ma anche gli auricolari Pixel Buds Pro, praticamente nuovi con l’aggiornamento più grande disponibile proprio in questi giorni. A completamento della promozione, sempre in negozio saranno disponibili anche i modelli della generazione precedente, come il Google Pixel 7A o le Pixel Buds A-Series, auricolari di fascia medio-bassa dalla buona qualità.

Vodafone, dal 12 ottobre saranno disponibili i Google Pixel 8

Disponibile anche il programma Vodafone Smart Change, con il quale il cliente potrà consegnare ai punti Vodafone il vecchio modello da rottamare, che verrà smontato per recuperare i materiali o rigenerato completamente, in cambio riceverà uno sconto proporzionato al suo valore, per l’acquisto diretto del Google Pixel di ultima generazione.

L’iniziativa non riguarda chiaramente solo l’occasione corrente, ma può anche essere estesa ad altri modelli in commercio, in modo da dare una nuova vita ai prodotti che altrimenti finirebbero nel cassonetto. Per approfondire tutte le modalità di acquisto di Google Pixel 8 e Pixel 8 pro, vi potete collegare direttamente alla pagina dedicata sul sito ufficiale di Vodafone. In alternativa potrete decidere di recarvi in negozio a partire dal 12 ottobre, ricordiamo infatti che dal 4 al 12 ottobre sono attivi i preordini, mentre la vendita diretta sarà ufficialmente la prossima settimana in tutta Italia.