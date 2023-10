Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro ufficiali: scheda tecnica e prezzo

Google lancia oggi Pixel 8 e Pixel 8 Pro, due smartphone progettati e costruiti con l’intelligenza artificiale, nell’idea di fornire un’esperienza utile e personale, con all’interno il nuovissimo processore Google Tensor G3, ripartendo comunque dal design iconico.

L’estetica spigolosa della scorsa generazione è stata ammorbidita con linee più morbide e sinuose, rifiniture in metallo e materiali riciclati. Il Google Pixel 8 è più piccolo, ha un display Actua da 6,2 pollici di diagonale con luminosità del 42% superiore rispetto a Google Pixel 7; il Pixel 8, al contrario, ha finiture in metallo satinato, un bellissimo vetro lucido nella parte posteriore e quattro colorazioni differenti. Il display è da 6,7 pollici, il più luminoso mai realizzato, completamente piatto con cornici sottilissime.

Nella parte posteriore del Pixel 8 Pro si trova un sensore di temperatura, utilissimo per rilevare il calore di un oggetto, ad affiancare le potenti fotocamere migliorate singolarmente, con obiettivo ultrawide più grande, messa a fuoco macro ancora più precisa, ed un teleobiettivo che incamera il 56% in più di luce con una qualità ben 10 volte superiore al passato. Il Pixel 8 ha invece la stessa fotocamera principale, con obiettivo ultrawide. L’app fotocamera gode dell’aggiunta di alcune interessanti funzioni, come Scatto Migliore, per ottenere l’aspetto migliore di tutti i soggetti inquadrati, utilizzando l’IA, Magic Editor, possibilità di modificare e riposizionare i soggetti con un solo tocco, Gomma Magica Audio, per ridurre i suoni in un video, e poi vedremo in futuro Video Boost o Video Notturno, per migliorare ancora di più la resa video.

Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro, le altre specifiche

Interessanti funzioni sono state aggiunte nel software, grazie all’intelligenza artificiale sarà possibile approfittare di Summarize, la capacità di generare in automatico un riassunto di una pagina web (o di leggerla ad alta voce e di tradurla), l’assistente vocale è ancora più preciso e più simile ad un essere umano, il Filtro Chiamate riduce del 50% le chiamate SPAM che ricevete, con presto la possibilità di suggerire risposte contestuali in relazione alla chiamata ricevuta.

Gli utenti che li acquisteranno godranno per la prima volta di ben sette anni di supporto software, tra cui aggiornamenti ufficiali del sistema operativo e di sicurezza, e godranno di una maggiore sicurezza grazie al chip Titan M2, utile per proteggere i dati sensibili e le informazioni in generale. Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro possono essere acquistati sul sito ufficiale e su Amazon, ma per la prima volta arriveranno anche nei negozi fisici di Unieuro e Vodafone Italia.

Google Pixel 8 è acquistabile in prevendita da oggi, con distribuzione dal 12 ottobre, al prezzo di 799 euro, mentre Pixel 8 Pro raggiunge i 1099 euro con le medesime condizioni di spedizione. Gli utenti che li acquisteranno presso i partner entro il 12 ottobre (ovvero in prevendita), potranno approfittare di un bundle interessante con le Google Pixel Buds Pro.