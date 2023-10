Le offerte che Iliad mette a disposizione di tutti i suoi utenti sono sempre più convenienti. Nel corso di questa stagione autunnale, il provider francese proporrà una serie di tariffe sempre più vantaggiose per soglie di consumo e costi. La stagione del provider francese inizia con il lancio della sua classica promo, Giga 150.

Iliad, questi tre servizi ora sono garantiti a costo zero

La Giga 150 contempla sempre un pacchetto con chiamate no limits verso tutti, SMS infiniti da inviare a chiunque e ben 150 Giga per navigare in internet. Il costo mensile per attivare questa ricaricabile sarà sempre di 9,99 euro ogni trenta giorni. Gli utenti che optano per la Giga 150, così come per altre iniziative di Iliad, avranno inoltre anche tre servizi gratuiti.

Il gestore transalpino attraverso la sua Giga 150 mette a disposizione del pubblico telefonate no limits verso i paesi esteri. Ciò significa che gli utenti potranno comunicare liberamente con amici e parenti in giro per il mondo senza alcuna spesa aggiuntiva rispetto ai costi della propria ricaricabile.

Ulteriore vantaggio per gli utenti con la Giga 150 è dato dalla tecnologia del 5G. Sempre attraverso la Giga 150, i clienti potranno navigare liberamente con le reti più veloci, senza aggiungere alcun genere di extra, rispetto a quanto previsto da altri provider come TIM, Vodafone e WindTre.

Infine, in prospettiva futura, attivando Giga 150 gli utenti che scelgono Iliad si apprestano a ricevere dopo numerose richieste anche un’app a costo zero. L’app sarà disponibile per gli utenti con uno smartphone Android o un iPhone.