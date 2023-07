Il noto operatore telefonico Iliad ha da sempre stupito la concorrenza più agguerrita grazie alla sua proposta. In queste ultime settimane, l’operatore aveva reso disponibile l’imperdibile offerta mobile denominata Iliad Flash 130. Per tutto gli interessati rimane però pochissimo tempo per poterla attivare, dato che sarà disponibile soltanto fino ad oggi.

Iliad Flash 130, ultime ore per poter attivare la super offerta di Iliad

Una delle super offerte proposte dal noto operatore telefonico francese è senz’altro Iliad Flash 130. Quest’ultima è davvero interessante dato che offre una grande quantità di giga a basso costo. Come già accennato in apertura, però, rimane davvero poco tempo per poterla attivare. L’offerta in questione sarà infatti ancora disponibile all’attivazione soltanto fino ad oggi 6 luglio 2023.

A partire dalla giornata di domani, infatti, non sarà più attivabile. Conviene quindi affrettarsi per non lasciarsi sfuggire questa opportunità. Vi riassumiamo qui di seguito cosa offre questa favolosa offerta mobile.

Iliad Flash 130

Minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali

SMS illimitati da inviare verso tutti i numeri

130 GB di traffico dati da utilizzare per navigare con connettività 4G e 4G+

Costo per il rinnovo mensile pari a 8,99 euro

Ricordiamo che potranno attivare questa offerta tutti i nuovi clienti dell’operatore e anche chi è già cliente dell’operatore. I particolare, sarà possibile attivare la nuova offerta dell’operatore da tutti coloro.che hanno al momento attiva una delle offerte mobile di Iliad. Tra queste, sono comprese le offerte Iliad Voce, Iliad Giga 40, Iliad Giga 50, Iliad Giga 80, Iliad Flash 100, Iliad Flash 120.