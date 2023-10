Very Mobile raccoglie il massimo con il minimo sforzo, grazie al rinnovo di una delle migliori promozioni in circolazioni, mediante la quale permette ai singoli utenti di avere libero accesso a 120 giga di traffico dati, ma sopratutto di ricevere in cambio 10 euro gratis, mediante l’invito di un amico.

L’operatore telefonico virtuale, che sottintende a WindTre dal 2020, parte con una iniziativa molto interessante: tutti coloro che riusciranno ad invitare nuovi amici, utilizzando il proprio codice personale, potranno avere in cambio 10 euro di ricarica gratis, suddivisi in 5 euro per il nuovo amico, a cui aggiungere altri 5 euro nel caso questo provenga da uno specifico operatore. Esistono piccoli limiti con le SIM di Very Mobile, tra questi annoveriamo più che altro la navigazione alla velocità massima di 30 Mbps in download.

Very Mobile, oggi ecco le nuove offerte speciali

La migliore promozione di Very Mobile può essere richiesta solamente dagli uscenti da Iliad o da un MVNO, con annessa portabilità obbligatoria del numero originario. Il suo costo fisso è di soli 5,99 euro al mese, per riuscire tranquillamente ad accedere a minuti e SMS illimitati che possono essere utilizzati verso tutti, passando anche per 120 giga di internet alla velocità descritta in precedenza.

I costi di attivazione sono fortemente ridotti rispetto alle dirette concorrenti, infatti si fermano a soli 5,99 euro per la prima mensilità, sia la SIM che l’attivazione sono da considerarsi completamente gratuite, con SIM spedita a carico di Very Mobile.