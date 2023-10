WhatsApp si conferma mese dopo mese ed anno dopo anno come il centro principale per le comunicazioni online. Milioni di italiani oramai utilizzano la piattaforma per ragioni familiari e personali, ma anche per scopi ed usi lavorativi. Dietro il successo di WhatsApp però si cela sempre di più una minaccia, minaccia che si concretizza con la diffusione, via via più frequente, delle oramai famose catene di messaggi.

WhatsApp, il pericolo delle catene è sempre più incombente

Le catene sono uno strumento che gli hacker della rete utilizzano con costanza per inviare una serie di messaggi spam in un arco di tempo relativamente breve ad un numero di utenti molto vasto. Se la maggior parte di queste catene hanno scopi promozionali, alcuni messaggi inviati attraverso tale dinamica potrebbero essere un campanello d’allarme per la sicurezza online degli iscritti a WhatsApp.

Coloro che sono attivi sulla piattaforma devono fare attenzione soprattutto a tutti i messaggi inviati tramite le catene che preannunciano la disponibilità di coupon sconto, dal valore anche superiore a 100 euro. Questi codici (ovviamente fasulli), legati spesso ai grandi marchi del mondo hi-tech o anche ai brand dell’abbigliamento e della moda, servono per spingere l’attenzione dei lettori verso un form in allegato ai messaggi spam.

Attraverso la tentazione del coupon, infatti, gli hacker puntano al form, invitando gli utenti a compilarlo in ogni suo campo con le loro informazioni riservate. Così facendo, i malintenzionati riescono ad acquisire grandi banche date di informazioni anagrafiche e riservate del pubblico. Queste informazioni saranno poi riutilizzate per creare profili fasulli o anche per dar seguito a veri e propri tentativi di furti d’identità.