Anche per questo mese di ottobre 2023, l’operatore telefonico virtuale continua a proporre delle offerte davvero favolose. Una di queste è senza ombra di dubbio Spusu 70, grazie a tutto ciò che offre e al suo costo per il rinnovo mensile davvero molto basso. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Spusu, attiva anche ad ottobre l’offerta favolosa Spusu 70 a basso costo

Tutti gli interessati a cambiare operatore telefonico, potranno passare a Spusu anche ad ottobre 2023. Come già detto in apertura, per questo mese sarà ancora disponibile la favolosa offerta mobile denominata Spusu 70. Quest’ultima è davvero sorprendente e ora sarà a disposizione degli utenti fino al prossimo 31 ottobre 2023.

Nello specifico, l’offerta mobile in questione include ogni mese fino a 70 GB di traffico dati validi per navigare con connettività 4G+. Gli utenti avranno poi accesso a 2000 minuti di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 500 SMS verso tutti i numeri. Il costo, come detto più volte, è davvero molto basso.

Gli utenti dovranno infatti pagare un costo di soli 5,98 euro al mese. Con questa offerta mobile, gli utenti potranno inoltre sfruttare i 2000 minuti anche per effettuare chiamate verso il Regno Unito, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.

Ricordiamo che l’offerta Spusu 70 è attivabile da tutti i nuovi clienti dell’operatore, sia per chi attiverà un nuovo numero sia per chi richiederà la portabilità del proprio numero da altro operatore.