Anche in questo mese di ottobre il palinsesto che riguarda Sky sarà più ricco che mai. Questa sera, ad esempio, sulla piattaforma satellitare ritornerà la Champions League con i primi match della seconda giornata della fase a gironi. La copertura sportiva della pay tv riguarda non solo la massima competizione europea, ma anche altre discipline come motori, tennis e basket.

Sky, la grande offerta di prova al costo di soli 9 euro

Una grande offerta di Sky in termini di contenuti si coniuga inoltre con un’occasione da non perdere sotto il punto di vista commerciale. La virata della piattaforma satellitare verso i costi da ribasso è certificata anche dalla disponibilità di un periodo di prova per gli utenti. Coloro che optano per il periodo di prova potranno gustarsi tutto Sky a soli 9 euro.

Nel ticket messo a disposizione dalla piattaforma satellitare, con solo 9 euro al mese sarà possibile accedere a tutti i canali ed i contenuti dei pacchetti Calcio e Sport. Al tempo stesso, inoltre, gli abbonati avranno anche la totale disponibilità di tutti i film disponibili attraverso il ticket Cinema. Inoltre, per le tecnologie, ci sarà spazio per il decoder di nuova generazione, Sky Q.

Il periodo di prova di Sky assicura agli utenti una massima flessibilità. Al termine dei trenta giorni previsti, gli abbonati potranno scegliere di confermare la visione del satellitare optando i pacchetti a scelta Cinema, sport e calcio con i costi di listino. Laddove, invece, si volesse concludere la visione, gli abbonati non dovranno aggiungere nessuna penale al costo finale.