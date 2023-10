Avete dubbi che stiano effettivamente spiando il vostro smartphone, e che quindi possano intercettare ogni vostra chiamata o SMS inviato? oggi vi parliamo di 5 trucchi molto interessanti che vi potranno aiutare a superare ogni difficoltà o dubbio in merito.

In un periodo storico in cui l’attenzione alla privacy è indubbiamente posta ai massimi livelli, sono davvero tantissimi gli utenti che amano guardarsi le spalle, proprio perché temono che, in un modo o nell’altro, qualcuno li stia effettivamente spiando, scoprendo nel dettaglio ogni dato sensibile. Per proteggersi è fortemente consigliato l’utilizzo di un antivirus, non rappresenta la soluzione ad ogni problema, ma può essere un valido aiuto.

Smartphone spiato, i 5 trucchi che non dovete perdere

Il primo punto su cui deve vertere la vostra analisi è la durata della batteria, nel caso in cui vi accorgiate che lo smartphone consuma eccessivamente la stessa rispetto al passato, potrebbe significare essere di fronte ad un app avviata in background. Stesso discorso per il consumo eccessivo dei dati, anche in questo caso la stessa app potrebbe essere sempre attiva nell’inviare informazioni ad un malvivente.

I keylogger potrebbero essere in grado di scoprire ogni singola lettera che digitate con la tastiera virtuale, per accorgervi della loro presenza potreste notare dei piccoli errori di battitura, anche proprio del correttore automatico. Discorso diverso per l’intercettazione delle chiamate, momento nel quale vi accorgereste di rumore di sottofondo anomalo (anche se potrebbe essere a causa dell’operatore telefonico).

Tutti questi semplici trucchetti portano all’ultimo punto: verificate e controllate sempre che non siano presenti app “strane” tra gli elementi installati nel vostro smartphone.