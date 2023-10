I 10 aspetti per capire di avere un'intelligenza SUPERIORE alla media

Vi siete mai chiesti se siete persone in grado di mostrare un’intelligenza superiore alla media? In realtà secondo la scienza ci sarebbero alcuni sintomi che potrebbero accomunare tutte le persone più intelligenti. Si tratta di 10 aspetti che possono essere presenti all’interno della vita di ognuno, ma che ovviamente non tutti hanno.

Proprio per questo motivo nel prossimo paragrafo saranno elencati tutti questi sintomi, i quali potrebbero portare chiunque anche solo a pensare di avere un’intelligenza superiore.

Avete un’intelligenza superiore alla media? Ecco quali sono gli aspetti che dovrebbero appartenervi

Il primo aspetto che potrebbe contraddistinguere una persona più intelligente della media è l’essere alti. Essendo un bambino all’età di tre anni più alto del normale, potrebbe avere già performance cognitive migliori.

Anche essere il primogenito potrebbe avere il suo impatto sull’intelligenza, soprattutto secondo alcuni studi su 250.000 maschi tra 18 e 20 anni. Le persone mancine inoltre vengono viste come titolari di una grande creatività essendo disposte a pensare in modo diverso e fuori dagli schemi.

Alcuni studi del 2014 parlano anche dei padroni dei gatti come sensibili ed intelligenti, un pelo in più degli altri. La stessa intelligenza potrebbe riguardare anche persone con una massa corporea pari a 20 o inferiore, per cui magre.

Essere ansiosi alla fine non è poi così un problema. Si potrebbe avere infatti un’intelligenza verbale superiore alla media. La stessa cosa vale per le persone che non fumano, siccome nel 2010 è stato accertato che un campione di 20.000 militari che fumavano avevano un quoziente intellettivo minore.

Gli ultimi tre sintomi riguardano studiare musica, aver usato delle droghe ricreative o essere stati allattati al seno: in tutti e tre questi ultimi casi, si potrebbe avere riscontro di un’intelligenza superiore alla media.