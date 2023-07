Se siete tifosi calcistici, vi aspettano brutte notizie sullo tra i servizi di trasmissione televisiva sui diritti della Serie A.

Dalle informazioni a noi giunte, al termine dell’assemblea dei club non c’è stato alcun accordo tra Sky, Dazn, ed anche Mediaset con la Lega Serie A. Quest’ultima pare aver rifiutato le offerte proposte. Sky, quindi, insieme agli altri patron, saranno costretti ad avviarsi verso nuove trattative con i broadcaster. La prossima assemblea, che forse potrebbe essere decisiva si terrà fra poco, il 14 luglio.

«L’amministratore delegato ha avvisato i club delle trattative in corso. L’assemblea ha deciso di deliberare una proroga per le trattative private, che proseguiranno nelle prossime settimane. Siamo arrivati nel momento decisivo», ha dichiarato nella conferenza stampa tenutasi al fine dell’assemblea il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini.

Cosa succederà ora per Sky? Come continueranno le trattative?

Nessuna delle offerte presentate non hanno soddisfatto le richieste minime presentate dalla Lega Serie A che puntata ad almeno 1,15 miliardi.

Secondo Calcio e Finanza, le opzioni sulla tavola rotonda degli accordi sarebbero tre:

Trasmettere la Serie A su DAZN e Mediaset ma non su Sky . Mediaset dal suo canto potrebbe trasmettere una partita in chiaro su Italia 1;

e ma non su . Mediaset dal suo canto potrebbe trasmettere una partita in chiaro su Italia 1; Trasmettere la Serie A su DAZN e Sky ma non su Mediaset, riproponendo una situazione simile a quella vista negli ultimi tre anni;

e ma non su Mediaset, riproponendo una situazione simile a quella vista negli ultimi tre anni; Trasmettere la Serie A su DAZN, Sky e Mediaset.

Se dovesse vincere la prima proposta, per Sky sarebbe un durissimo colpo. Il suo tasso di share calerebbe drasticamente. Nel caso in cui ci fosse la vittoria della seconda, o persino della terza, continuerebbe la lotta di Sky per aggiudicarsi il maggior numero di ascolti e la possibilità di proporre pacchetti calcistici sui propri canali che risultino allettanti ai tifosi italiani.

Diciamo la verità, esistono innumerevoli tipi di sport trasmessi su Sky, ma se non dovesse “avere” il calcio potrebbe essere quasi un disastro.