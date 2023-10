Google Pixel 8 e Pixel Watch 2 compaiono in una foto BELLISSIMA

Ormai ci siamo: mancano solo due giorni alla presentazione ufficiale dei nuovi smartphone che probabilmente metteranno in pericolo la leadership di Apple. Google ha preparato il terreno per ufficializzare i suoi Pixel 8 ed 8 Pro che con tutta probabilità avranno caratteristiche ottime, di cui in realtà già si sa tutto in giro per il mondo del web

Le indiscrezioni sono state talmente tante che non venirne a conoscenza sarebbe stato praticamente impossibile per tutti. Ogni appassionato ha dunque tracciato il quadro generale di quelli che saranno i due telefoni di Google, ma sembra che le anticipazioni non siano ancora finite.

Fino all’ultimo infatti tutti gli appassionati di tecnologia potranno rifarsi gli occhi con delle immagini che anticipano quelli che saranno i due top di gamma di Mountain View. Durante le ultime ore infatti sono arrivate delle nuove foto che non solo mostrano il nuovo Pixel 8 Pro, bensì anche lo smartwatch Google Pixel Watch 2.

Google Pixel 8 Pro compare in una foto con il Pixel Watch 2

Gli utenti che amano Google e i suoi smartphone saranno contenti di sapere che una nuova immagine è arrivata sul web. Si tratta proprio di quella utilizzata da noi come copertina, che mostra i due dispositivi l’uno vicino all’altro con il colore azzurro. Oltre a vedere confermato quello che sarà il design di entrambi i prodotti, gli utenti possono venire a conoscenza anche di un’altra caratteristica: i controlli Pro della fotocamera apparterranno solo ed esclusivamente al Pixel 8 Pro.

Tutto sembra ormai ben chiaro al pubblico, ma ormai l’attesa è finita: mancano praticamente due giorni.