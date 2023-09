Siamo ormai in dirittura d’arrivo per i nuovi top di gamma si casa Google. Il prossimo 4 ottobre 2023, infatti, l’azienda presenterà ufficialmente i nuovi Google Pixel 8 e Google Pixel 8 Pro. Le informazioni su questi dispositivi continuano ad aumentare. In queste ore, infatti, sono state pubblicate in rete anche le immagini renders.

Google Pixel 8 e Google Pixel 8 Pro, arrivano in rete le immagini renders dei nuovi top di gamma

Nel corso delle ultime ore sono state pubblicate in rete alcune immagini renders dei prossimi smartphone top di gamma di casa Google. Come già detto in apertura, ci riferiamo ai prossimi Google Pixel 8 e Google Pixel 8 Pro. Nelle immagini in questione possiamo dunque osservare il design dei due dispositivi e le nuove colorazioni.

In particolare, per il Google Pixel 8 Pro saranno previste tre colorazioni, cioè Obsidian, Porcelain e Sky Blue. Per il Google Pixel 8, invece, le colorazioni disponibili saranno Peony Rose, Gray e Obsidian. Posteriormente, dunque, i nuovi device di Big G saranno caratterizzati dell’ormai iconico modulo fotografico con rifintiura lucida, mentre la backcover avrà una rifinitura opaca.

Dalle immagini possiamo scorgere poi un ulteriore dettaglio che differenzierà i due modelli. Il modello Pro potrà infatti contare su ben tre sensori fotografici. Il modello base, invece, avrà a disposizione due sensori fotografici. Dal punto di vista prestazionale, invece, secondo i rumors dovrebbe esserci a bordo di entrambi i device il nuovo processore top di gamma di casa Google, ovvero il soc Google Tensor G3. Il software installato a bordo, invece, sarà quasi certamente Android 14.