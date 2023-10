Questo mese di ottobre per i clienti Fastweb sarà particolarmente complicato a causa del rincaro dei costi delle tariffe mobili offerte dall’operatore. Gli aumenti hanno avuto inizio il 1° Ottobre e sono stati necessari per mantenere l’equilibrio tra innovazione e sostenibilità. Infatti, gli aumenti dei costi di energia e materie prime ha reso difficile garantire la stessa qualità di sempre mantenendo costi bassi per gli utenti. Scopriamo insieme l’ammontare degli aumenti e le promozioni che ne verranno colpite.

Le tariffe Fastweb subiscono ulteriori aumenti

Fastweb, da sempre ai primi posti quando si parla di telecomunicazioni in Italia, ha annunciato svariati aumenti su diverse delle sue offerte, alcune delle quali non sono più sottoscrivibili. Le tariffe mobile colpite subiranno un incremento di prezzo da un minimo di 0,05 centesimi ad un massimo di 5 euro al mese. Ogni aumento varierà sulla base delle specifiche offerte. Tra queste troviamo: Famiglia, Fastweb Mobile, Fastweb Mobile Light, Fast Friends e Fastweb Mobile Ver2 e Ver3, insieme a molte altre.

Gli utenti coinvolti sono stati precedentemente informati, attraverso la ricezione di SMS, comunicazioni in fattura o nell’area MyFastweb. Insieme alla comunicazione delle modifiche delle condizioni contrattuali, i clienti sono stati informati anche della possibilità di recedere il proprio contratto senza incorrere in penali o costi di disattivazione. C’è tempo fino al 15 novembre 2023 per presentare la richiesta di recesso. Sarà possibile farlo recandosi presso un negozio fisico Fastweb, attraverso comunicazione scritta via posta o PEC, inviando un messaggio nell’apposita chat Fastweb su WhatsApp, telefonando al servizio clienti Fastweb o recandosi nell’area MyFastweb.