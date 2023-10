Amazon ha deciso di rinnovare il proprio supporto agli insegnanti italiani, dando nuovamente la possibilità ai possessori della carta del docente 2023/2024, di effettuare acquisti direttamente sulla nota piattaforma di e-commerce.

Entrare in possesso della suddetta è molto semplice, l’insegnante deve dotarsi di una identità digitale SPID e poi procedere all’autenticazione diretta al seguente indirizzo, automaticamente verrà erogato un bonus del valore di 500 euro. Tra le tantissime possibilità di acquisto e di spesa, aggiungiamo anche nel 2023/2024 direttamente Amazon.it, piattaforma online sulla quale è possibile davvero trovare di tutto, e mediante la quale è possibile creare un buono (scalabile dal totale della carta del docente) del valore minimo di 1 euro e senza decimali (deve essere sempre un numero intero); fatto questo, potrà poi essere convertito in un codice promozionale su questo sito, per completare l’ordine sullo store online.

Carta del Docente 2023/2024 – l’utilizzo del codice su Amazon

E’ chiaro che il codice così generato sia direttamente legato alla persona a cui è intestata la Carta, e che possa essere utilizzato solamente dalla stessa. Nella rara eventualità in cui l’utente dovesse avere un codice che vuole riconvertire in credito della Carta, basta compilare l’apposito modulo presente sul sito, per riottenere il denaro a disposizione, e spenderlo in altro modo.

I prodotti acquistabili devono essere direttamente venduti e spediti da Amazon, e rientrare nelle categorie: Desktop e Monitor, Libri, Laptop e Tablet, Kindle E-Reader, prodotti informatici o kindle e-book. Collegandovi ad Amazon potrete sfogliare i singoli modelli in offerta e capire compiutamente quale sia la portata della scontistica a disposizione.