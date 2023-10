EcoFlow Glacier si distingue come una vera e propria rivoluzione nel settore. Per coloro che sono abituati a organizzare barbecue, partecipare a feste o trascorrere giornate in spiaggia, la necessità di una bevanda fresca e rinfrescante è una costante. Generalmente si ha l’abitudine di riempire una borsa frigo con ghiaccio ma l’EcoFlow Glacier cambia completamente le regole del gioco.

Questo frigo portatile non solo elimina la necessità di essere riempito di ghiaccio, ma va oltre, offrendo la possibilità di produrre ghiaccio fresco in loco. Alimentato da una varietà di fonti energetiche, tra cui corrente alternata, una batteria opzionale da 298Wh e persino energia solare, l’EcoFlow Glacier è dotato di due scomparti controllabili individualmente. Questi scomparti possono essere raffreddati fino a temperature estreme di -25 gradi Celsius o -13 gradi, con una capacità totale di 38 litri.

Quindi, immaginatevi seduti comodamente con una birra fresca in mano, un bicchiere del vostro vino preferito o un cocktail ghiacciato, mentre l’EcoFlow Glacier si occupa di mantenere tutto al fresco.

Design e Materiali

EcoFlow Glacier si distingue non solo per le sue funzionalità avanzate, ma anche per il suo design e le sue dimensioni. Con un’ampia cavità interna di 33 cm di altezza, 39 cm di larghezza e 30 cm di profondità, il dispositivo offre una capacità totale di 38 litri, equivalenti a circa 60 lattine di Coca-Cola. Inoltre, è in grado di ospitare bottiglie di vino o champagne in posizione verticale. Peccato che le bottiglie come Coca-Cola o di Acqua non riescano ad entrare in posizione verticale (bastava qualche centimetro in più).

L’ingegnoso design interno permette di dividere lo spazio in due sezioni, ciascuna delle quali può essere controllata indipendentemente. Questo offre la flessibilità di avere una sezione congelatore per il gelato e una sezione refrigerante per bevande o frutta. In alternativa, è possibile rimuovere il divisore e utilizzare il cooler come una singola zona di temperatura, grazie a un sensore nel coperchio che aggiusta le impostazioni di temperatura di conseguenza.

Per quanto riguarda le caratteristiche aggiuntive, il lato sinistro del dispositivo è dotato di un ampio cestello per una maggiore comodità, mentre il lato destro presenta un piccolo pannello LED interno, ideale per le feste notturne. Il dispositivo misura complessivamente 78 × 39 × 45 cm e pesa 23 kg senza la batteria, rendendolo maneggevole per una sola persona, a seconda del carico di cibo e bevande.

Le ruote del Glacier si sono dimostrate robuste e resistenti durante i test, affrontando senza problemi salite e sentieri sterrati. Esteticamente, il dispositivo sfoggia un design elegante in nero e grigio scuro, in linea con lo stile classico di EcoFlow, rompendo con la tradizionale immagine di un cooler dai colori vistosi.

Il coperchio del cooler presenta una piacevole texture a bolle, forse una superficie antiscivolo su cui posizionare le bevande. Sul lato destro della cavità del cooler si trova un ampio pannello di visualizzazione facile da leggere, oltre a un vano per la produzione di ghiaccio con un pannello in plastica fumé trasparente che permette di osservare la formazione del ghiaccio. Sul fronte del dispositivo sono presenti cinque grandi pulsanti per la regolazione della temperatura e la produzione di ghiaccio, oppure è possibile utilizzare l’app dedicata per controllare queste funzioni.

Applicazione

EcoFlow Glacier si integra perfettamente con l’app EcoFlow, la stessa utilizzata per tutte le altre Power Station del marchio. L’app presenta un’interfaccia utente moderna e accattivante, arricchita da animazioni fluide. Rispetto alla media delle applicazioni per dispositivi IoT, l’app EcoFlow si distingue per la sua facilità d’uso e la possibilità di connettersi senza problemi tramite Wi-Fi o Bluetooth.

Sebbene il Glacier sia un frigorifero portatile e quindi non richieda una vasta gamma di impostazioni, l’app offre alcune funzionalità utili. È possibile ottenere una stima del tempo residuo della batteria e impostare le temperature target per ciascuna zona del frigorifero. L’app fornisce anche una pratica guida sulle gamme di temperature adatte a diversi tipi di alimenti e permette di attivare la modalità Eco, tra le altre impostazioni.

Curiosamente, questo è uno dei rari dispositivi in cui ho preferito l’uso dell’app rispetto ai comandi fisici sul dispositivo stesso. Non perché i pulsanti siano complicati o il display difficile da leggere; al contrario, entrambi sono semplici e intuitivi ma la possibilità di sedersi comodamente con una bevanda in mano e impartire istruzioni al dispositivo per produrre ulteriore ghiaccio attraverso l’app si è rivelata un’esperienza decisamente piacevole.

Produzione del ghiaccio

Quando si parla delle prestazioni dell’EcoFlow Glacier, è impossibile non menzionare la sua funzione di produzione del ghiaccio, che si distingue per la sua ingegnosa semplicità. Per utilizzarla, basta riempire il vano dedicato con acqua, assicurandosi che il vassoio sia inserito correttamente.

A differenza dei tradizionali stampi in silicone per cubetti di ghiaccio, questo sistema presenta una serie di fori sul fondo attraverso i quali sporgono dei perni metallici dalla base sottostante. Questi perni diventano estremamente freddi, tanto da indurre la formazione di ghiaccio attorno ad essi. Una volta completato il ciclo, il ghiaccio si stacca facilmente e il vassoio può essere rimosso. L’intero processo di produzione del ghiaccio richiede tra i 12 e i 15 minuti, a seconda delle dimensioni desiderate per i cubetti, e consuma circa il 5% della carica della batteria.

Il ghiaccio prodotto può essere utilizzato immediatamente, offerto agli ospiti o conservato in un contenitore nel vano congelatore, a condizione che la temperatura sia impostata su valori di congelamento. È importante non lasciare il vassoio del ghiaccio immerso nell’acqua, altrimenti il ghiaccio si scioglierà. Dopo l’utilizzo, è possibile rimettere il vassoio e avviare un nuovo ciclo di produzione del ghiaccio o svuotare l’acqua in eccesso attraverso l’apposito ugello laterale.

Con una singola carica d’acqua è possibile effettuare tre o quattro cicli di produzione del ghiaccio prima di dover riempire nuovamente il vano. È importante notare che la funzione di produzione del ghiaccio non è disponibile se il dispositivo è alimentato direttamente da una batteria d’auto da 12V senza l’unità batteria opzionale installata; per utilizzare questa funzione è necessario avere la batteria interna inserita o essere collegati a una fonte di alimentazione in corrente alternata.

Test e prestazioni

In termini di prestazioni di raffreddamento, l’EcoFlow Glacier ha dimostrato una notevole efficienza. Partendo da una temperatura ambiente dichiarata di 11°C e una batteria al 100%, il dispositivo ha impiegato meno di 20 minuti per raggiungere la temperatura target di 2°C nella sezione frigorifero a sinistra e -18°C nella sezione congelatore a destra. Questo risultato è sorprendente e ha richiesto circa il 10% della carica della batteria.

Naturalmente, è possibile effettuare questo raffreddamento preliminare utilizzando l’alimentazione a corrente alternata prima di partire, al fine di preservare la durata della batteria. Mantenere la temperatura è molto più semplice che abbassarla, a condizione di non aprire frequentemente il vano.

Il dispositivo è in grado di poter mantenere tali temperature per circa quattro ore funzionando esclusivamente a batteria. È inoltre disponibile una modalità Eco che raffredda più lentamente e potrebbe presentare leggere fluttuazioni di temperatura, ma che estende la durata della batteria se necessario.

Va notato che questi sono casi estremi. Se si parte da una temperatura di 30°C per raffreddare a 0°C in una singola zona, EcoFlow afferma che dovrebbero essere necessari 15 minuti per raggiungere la temperatura e la batteria dovrebbe durare fino a 40 ore. Per temperature al di sotto dello zero, la durata della batteria scende a 19 ore, ma è comunque un risultato impressionante.

Per periodi più lunghi, è possibile sfruttare un controller solare integrato, con un input solare massimo di 240W a 11-60V 11A. E’ importante sottolineare che per utilizzare l’energia solare è necessario avere installata la batteria.

In teoria, ciò significa che in condizioni meteorologiche favorevoli è possibile mantenere il Glacier in funzione indefinitamente, con una ricarica completa in poco più di 2 ore. La velocità di ricarica è simile sia quando si utilizza l’alimentazione a corrente alternata che una presa da 12V dell’auto.

Ma come si comporta?

La domanda fondamentale è: l’EcoFlow Glacier è la scelta giusta per voi? I frigoriferi portatili e i dispositivi di raffreddamento per camper non sono certo una novità sul mercato, e si possono trovare modelli decenti che funzionano con una batteria d’auto o con alimentazione a corrente alternata a partire da circa 200 dollari. Quindi, cosa rende l’EcoFlow Glacier così speciale?

In primo luogo, la sua capacità di produrre ghiaccio è eccezionale, superando persino i congelatori di dimensioni standard in termini di velocità di produzione. In secondo luogo, offre una funzione di congelamento e due zone indipendentemente controllabili, offrendo una flessibilità adatta a ogni situazione. Infine, non bisogna sottovalutare le funzionalità di ricarica tramite batteria e pannello solare. La maggior parte dei dispositivi di raffreddamento opera con l’assunto che si sarà lontani da una fonte di alimentazione solo per un breve periodo; una volta scollegati, la temperatura inizia lentamente a salire. L’EcoFlow Glacier può funzionare potenzialmente all’infinito, grazie all’aggiunta di pannelli solari. Tuttavia, il valore di queste caratteristiche dipende dalla vostra disposizione a spendere quattro o cinque volte il prezzo di un dispositivo di raffreddamento o frigorifero portatile standard da 12-24V. Ma l’EcoFlow Glacier non è solo un eccellente dispositivo di raffreddamento per feste. È anche ideale per avere un backup in caso di interruzione dell’energia elettrica. Un sistema centralizzato può essere più comodo, ma se una parte di esso dovesse guastarsi, tutti gli elettrodomestici smetterebbero di funzionare simultaneamente. Se il vostro frigorifero/congelatore può funzionare autonomamente con un pannello solare, è una preoccupazione in meno in caso di interruzione della rete elettrica. Prezzo e differenze tra prodotti Il pacchetto base del Glacier non include una batteria, che rappresenta un extra opzionale da inserire nella parte posteriore del dispositivo. Di default, il Glacier può essere alimentato tramite corrente alternata o una presa per auto da 12V. Tuttavia, se si dispone di una batteria portatile EcoFlow con una potenza di uscita di almeno 180W, questa potrebbe svolgere egregiamente il compito.

Per chi desidera sfruttare la carica solare, è necessario acquistare e installare la batteria interna da 298Wh. Questa batteria può anche funzionare come una power bank USB-C, permettendo, in caso di necessità, di alimentare un laptop direttamente dal frigorifero, una funzionalità decisamente innovativa.

Il costo totale del pacchetto, che include sia la batteria che l’EcoFlow Glacier, è di circa 1.199 euro, mentre senza la batteria il prezzo scende a circa 99 euro. C’è anche il pacchetto da 1318 € che include una maniglia estensibile e delle ruote, entrambi elementi opzionali che, a mio giudizio, sono essenziali per sfruttare appieno le potenzialità del prodotto.

L’EcoFlow Glacier si dimostra efficace anche come frigorifero da bancone in un camper o un furgone attrezzato, ma è nell’uso all’aperto che questo dispositivo rivela la sua vera forza. Con le sue diverse opzioni di alimentazione e la sua versatilità, l’EcoFlow Glacier rappresenta una soluzione completa per tutte le esigenze di raffreddamento, sia in viaggio che in ambienti esterni. Lo si può acquistare anche su Amazon a 1399 € ma con uno sconto in pagina di 200 € lo si può portare a casa a 1199 €.