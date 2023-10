La piattaforma di e-commerce Amazon ha recentemente deciso di mettere in offerta il Booster di avviamento auto marca Noco.

Il prodotto è infatti scontato quasi del 20% rispetto al prezzo di listino, scopriamo insieme tutti i dettagli a riguardo.

Booster di avviamento Auto Noco in offerta

Grazie a questo prodotto potrete riavviare in pochi secondi una batteria scarica dell’auto, moto o di moltissimi altri veicoli/strumenti. Noco è compatto ma allo stesso tempo potente, con batteria al litio da 1.000 A. Permette di effettuare fino a 20 riavvii con una sola carica ed è indicato per motori a benzina fino a 6 litri e diesel fino a 3 litri.

Questo avviatore di emergenza per auto sicuro è facile da usare, che elimina le preoccupazioni legate a collegamenti errati o scintille. Si connette in modo sicuro a qualsiasi batteria per auto da 12 V grazie al suo design a prova di errore, dotato di tecnologia anti-scintilla e protezione da inversione di polarità.

Ricarica smartphone, tablet e altri dispositivi dotati di porte USB. Si può ricaricare facilmente in 3 ore tramite qualsiasi porta USB a 2,1 A. È inoltre provvisto di una torcia a LED integrata da 100 lumen con sette modalità di illuminazione, tra cui una luce stroboscopica di emergenza e SOS. Il tutto a soli 106.98 euro, scontato del 18%. Seguite questo link per acquistarlo o per maggiori dettagli.