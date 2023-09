Domani inizierà il mese di ottobre 2023 e con esso arriveranno tanti nuovi titoli sulle varie piattaforme di contenuti multimediali in streaming. Tra le più rinomate, c’è ovviamente Netflix ed ha in serbo per i propri utenti un numero ricco di contenuti, tra film e serie tv di successo e tanto attese. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Netflix, stanno per arrivare tanti nuovi film e serie tv, ecco quali

Il colosso dello streaming Netflix si appresta a portare tantissime novità di rilievo. Come già detto in apertura, domani inizierà ottobre 2023 e l’azienda aggiornerà ufficialmente il suo catalogo. I titoli in arrivo sono davvero tantissimi e attesissimi. Tra questi, ricordiamo ad esempio la terza parte della serie tv Lupin. Non mancano poi tanti film, tra cui Sfida per la vetta e Fair Play.

Film in arrivo su Netflix

• INVITO A UN ASSASSINIO – in arrivo il 6 ottobre

• IL CONVEGNO – in arrivo il 13 ottobre

• PROCESSO AL DIAVOLO – in arrivo il 17 ottobre

• SFIDA PER LA VETTA – in arrivo il 4 ottobre

• FAIR PLAY – in arrivo il 6 ottobre

• CRYPTO BOY – in arrivo il 19 ottobre

• SORELLA MORTE – in arrivo il 27 ottobre

• PAIN HUSTLERS – in arrivo il 27 ottobre

Serie tv in arrivo su Netflix

• LUPIN S3 – in arrivo il 5 ottobre

• EVERYTHING NOW – in arrivo il 5 ottobre

• GOOD NIGHT WORLD – in arrivo il 12 ottobre

• LA CADUTA DELLA CASA DI USHER – in arrivo il 12 ottobre

• NEON – in arrivo il 19 ottobre

• BODIES – in arrivo il 19 ottobre

• YARATILAN – LA CREATURA – in arrivo il 20 ottobre

• ELITE S7 – in arrivo il 20 ottobre

• LA VITA SUL NOSTRO PIANETA – in arrivo il 25 ottobre

• PLUTO – in arrivo il 26 ottobre

• TORE – in arrivo il 27 ottobre

• BECKHAM – in arrivo il 4 ottobre