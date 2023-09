WhatsApp, la conosciamo tutti, è l’applicazione di messaggistica più popolare al mondo. Tutti almeno una volta nella vita hanno sentito parlare dell’app di Meta, spesso al centro dell’attenzione pubblica per le innumerevoli novità che apporta ogni anno.

Uno dei punti di forza di WhatsApp è proprio quello di non essere una semplice app per chattare con gli amici ma una vera app tutto-fare. Gli aggiornamenti che continuano a susseguirsi negli ultimi anni sono proprio mirati a renderla quasi un social network.

Ricordiamo infatti i recenti aggiornamenti che permettono agli utenti di postare media, documenti o note vocali sullo stato oppure la novità assoluta di creare e potersi iscrivere a dei canali.

Adesso pare che WhatsApp stia per compiere un passo ancora più grande introducendo nelle proprie chat l’Intelligenza Artificiale Generativa.

WhatsApp e IA Generativa, cosa significa?

La notizia di un prossimo utilizzo dell’IA Generativa su WhatsApp ci arriva dalla Conferenza annuale Connect dove Meta ha rivelato la prossima introduzione, su tutte le sue piattaforme, di capacità supportate dall’IA.

In questa occasione Meta ha annunciato ben tre nuovi servizi basati proprio sull‘Intelligenza Artificiale Generativa.

Il primo è la generazione di immagini fotorealistiche, ovvero raffigurare in modo realistico una persona, un ambiente o un oggetto.

Il secondo sono gli Adesivi IA, una funzione in un primo momento presente solo in inglese, permetterà agli utenti di trasformare qualsiasi frase o emozioni in adesivi.

L’ultima è la Chat IA, a cui gli utenti possono porre domande di qualsiasi tipo e ricevere delle risposte valide ed esaurienti. Si tratterà di chat diverse rispetto alle comuni chat con gli altri utenti proprio per fare distinzione e non confondersi.

Queste incredibili funzioni sono già disponibili per alcuni utenti e presto lo saranno per tutti.