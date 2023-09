WhatsApp ha visto nel 2023 l’introduzione di tantissime novità, atte a rivoluzionare completamente l’utilizzo della nota applicazione di messaggistica da parte della popolazione italiana e mondiale. Tra le funzioni effettivamente introdotte troviamo i canali WhatsApp, ovvero una soluzione che ricorda distrattamente quanto presente su Telegram.

Di base sono pagine creabili dagli utenti con comunicazione uno a molti unidirezionale, in altre parole si possono iscrivere tanti contatti che ricevono messaggi, allegati o immagini da uno o più proprietari, con i quali però non è possibile scambiare informazioni, nè ad esempio commentare. Per trovare i canali a cui iscriversi basta effettuare la ricerca canali, posizionandosi su aggiornamenti per poi selezionare la voce Trova Canali (basterà premere Iscriviti per entrare liberamente).

WhatsApp, come aprire un canale

Se al contrario foste alla ricerca della perfetta occasione per aprire un canale WhatsApp, ecco come fare: aprite l’applicazione di messaggistica istantanea, posizionatevi in Impostazioni, selezionando poi le impostazioni aziendali e creare un profilo di questo tipo. Dopo averlo aggiornato potrete cliccare sulla voce Strumenti per le imprese con la creazione del canale a tutti gli effetti.

Dovete infatti sapere che i canali non possono essere creati in nessun modo da un privato, almeno momentaneamente, ma solamente da profili Aziendali, proprio per evitare spam o problematiche che troviamo spesso su Telegram in merito ad utilizzi non troppo leciti. Tutti i messaggi scambiati all’interno del canale sono protetti dalla classica crittografia di WhatsApp, l’iscrizione e la creazione sono completamente gratuite.