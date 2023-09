OnePlus Voi presentato ufficialmente, il 25 settembre, OxygenOS 14, la nuova versione del software dell’azienda. Si tratta di un sistema altamente tecnologico implementato con gli algoritmi sviluppati dal team della società. Esso include diverse nuove funzionalità che miglioreranno l’esperienza dell’utente rendendola molto più digitale, intelligente e soprattutto pratica.

Le modifiche sono state apportate in seguito allo studio dei feedback avvenuti sulla community dell’azienda. Tutte le aggiunte e le migliorie sono ideate per rendere l’uso del software più pratico, sicuro ed intuitivo. Zach Lin, il responsabile di OxygenOS, ha dichiarato che questo è uno dei prodotti del settore mai creati.

Cosa offre il nuovo software OnePlus

Il OxygenOS 14 porta con sé Trinity Engine: una piattaforma avanzata che include sei tecnologie innovative. Queste si basano sullo sfruttare in maniera ottimale l’hardware dei device della società. Trinity Engine è stato creato appositamente per migliorare la gestione delle attività degli utenti.

Il suo centro è composto da ROM Vitalization, CPU Vitalization e RAM Vitalization che permettono prestazioni dello smartphone che rasentano la perfezione e una durata della batteria maggiore. Il software OxygenOS 14 sfrutta le risorse dell’intelligenza artificiale per l’integrazione di algoritmi e funzionalità specifiche per garantire la massima sicurezza e privacy. L’aspetto complessivo risulta migliorato egregiamente con la realizzazione dell’Aquamorphic Design 2.0, grazie al quale l’utente più utilizzare il proprio dispositivo in maniera più fluida ed intuitiva.

Anche dal punto di vista della creatività e dell’interazione sono state apportate modifiche. Con il software ci saranno nuove animazioni, colori, animazioni e molto altro ancora. Le innovative funzionalità aggiunte renderanno la vita lavorativa e personale molto più semplice e facile. Tramite la funzione File Dock si potranno condividere, raccogliere e analizzare le informazioni direttamente con il Dock eseguendo determinati movimenti. Sarà anche possibile usare i contenuti su schermi diversi: in contemporanea potrete visualizzarli su tablet e smartphone, semplicemente trascinando i dispositivi nel punto che si preferisce. Non vediamo l’ora di provarlo su uno dei dispositivi OnePlus. Queste sono solo alcune delle specifiche appartenenti al nuovo software, il che dimostra quanto esso sia promettente.