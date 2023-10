Durante la Meta Connect 2023 Conference Mark Zuckerberg ha annunciato numerose novità per la nota azienda. Infatti, è stato annunciato l’utilizzo di tecnologie ultramoderne per creare piattaforme e applicazioni che siano specchio delle nuove avanguardie del futuro. Ovviamente, da tutto questo, non poteva di certo essere esclusa l’app di messaggistica istantanea che tutti conosciamo. A tal proposito Zuckerberg ha annunciato che ci saranno enormi cambianti per quanto riguarda i servizi offerti da WhatsApp. A quanto pare, per l’app è previsto un vero e proprio sconvolgimento attraverso l’introduzione dell’intelligenza artificiale.

Cambiamenti in vista per WhatsApp: arriva l’intelligenza artificiale

I cambiamenti previsti riguardano sostanzialmente la realizzazione di nuovi sistemi per le chat che si basano proprio sull’AI, per offrire ai propri utenti nuovi ed inediti strumenti. Si tratterebbe di una sorta di chatbot, attraverso la quale gli utenti non si limiteranno solo a conversare con i propri contatti. Questa nuova funzionalità, infatti, darà alla luce una nuova tipologia di chat che dona agli utenti di WhatsApp un vero e proprio assistente personale virtuale. Per rispondere alle diverse esigenze degli utenti è prevista l’introduzione di differenti tipologie di assistenti interattivi che possano rispondere a tutti i bisogni dei fruitori della nota app.

Avere una chat con l’AI non causerà alcun problema di sicurezza, precisa Zuckerberg, che si dichiara sempre attento alla privacy della piattaforma. Infatti, le chat personali continueranno ad essere protette dalla crittografia end-to-end.

Questa funzionalità con l’intelligenza artificiale però è al momento ancora in fase di sviluppo e i tempi di rilascio non sono ancora stati resi noti.

Notifiche per la creazione dei gruppi su WhatsApp

Se per lo sviluppo e il lancio degli assistenti virtuali potrebbe volerci ancora un po’ di tempo, WhatsApp non lascia i suoi utenti a bocca asciutta e sono varie le novità in arrivo per l’applicazione.

Un di queste è riservata per ora solo a WhatsApp per Android e alcuni utenti hanno già avuto modo di provare questa nuova funzione. Con l’introduzione della nuova interfaccia per creare nuovi gruppi bisogna cliccare sul pulsante presente all’interno della scheda chat. Con questi cambiamenti sono molti gli utenti che avevano riscontrato qualche difficoltà a creare nuovi gruppi. WhatsApp ha cercato quindi di rimediare inviando delle notifiche nella sezione “Impostazioni” dell’app indicando agli utenti interessati come fare. Un sistema questo particolarmente utile che corre in soccorso dei suoi utenti per creare interazioni sempre più chiare e semplici.