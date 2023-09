Anche il produttore tech OnePlus è entrato a far parte del mondo dei tablet. Qualche mese fa, infatti, l’azienda ha annunciato ufficialmente sul mercato il nuovo OnePlus Pad, un device molto interessante appartenente alla fascia medio-alta del mercato. Tuttavia, sembra che ben presto vedremo arrivare un nuovo tablet più economico, ovvero OnePlus Pad Go.

OnePlus annuncerà a breve il tablet economico OnePlus Pad Go

A quanto pare il produttore tech OnePlus sta progettando l’arrivo di un nuovo tablet, appartenente questa volta alla fascia medio-bassa del mercato. Come già detto in apertura, stiamo parlando del prossimo OnePlus Pad Go.

In queste ultime ore sono infatti emersi alcuni piccoli dettagli. In particolare, è stata pubblicata una prima immagine renders. Osservandola, possiamo notare come il design seguirà le linee già tracciate dal fratello maggiore. Sul retro troveremo infatti una backcover con due rifiniture, una opaca e una lucida.

In questa zona sarà sempre collocato un modulo fotografico di forma circolare. Qui troverà posto un singolo sensore fotografico. Il nuovo tablet in versione lite di OnePlus avrà poi anche la stessa colorazione Green introdotta con il precedente modello. Per il momento non conosciamo molto altro su questo dispositivo.

Trattandosi di una versione Go di OnePlus Pad, possiamo aspettarci qualche piccolo downgrade tecnico. Il display potrebbe ad esempio avere una frequenza di aggiornamento leggermente più bassa. L’azienda potrebbe inoltre decidere di adottare un processore meno prestante e magari una potenza di ricarica inferiore. Staremo comunque a vedere se emergeranno nuovi dettagli tecnici nel corso delle prossime settimane.