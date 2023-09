Fino ad ora l’avanzamento tecnologico con l’introduzione di dispositivi pieghevoli era disponibile solo per gli smartphone, per quanto riguarda i PC era stato creato ancora nulla di concreto. Fino ad ora. LG rivela il suo primo computer portatile pieghevole: il Gram Fold.

Al momento e stato presentato soltanto per il mercato sudcoreano e non si hanno ancora notizie riguardanti all’uscita europea o americana. Tuttavia, grazie alle immagini trapelate online di questo nuovo device estremamente avanzato, appassionati di tutto il mondo hanno dimostrato il loro interesse nello scoprire i dettagli dell’LG Gram Fold.

Tutto quello che dovete sapere sull’LG Gram Fold

Il lancio ufficiale eh programmato per il 4 ottobre in Corea del Sud. L’LG Gram Fold verrà venduto a 4,99 milioni di won, equivalenti a 3.726$. Quando lo si apre il dispositivo ha uno schermo da 17 pollici e una risoluzione da 2560 x 1920 pixel. Il suo utilizzo in questa modalità può essere comparato ad un tablet. Mentre, quando lo si piega, la sua forma ricorda quello di un notebook avendo un display da 12,2 pollici.

La sezione inferiore del dispositivo, infatti, presenterà una tastiera virtuale. In alternativa si può anche scegliere di collegare tramite Bluetooth una tastiera fisica in modalità wireless. La vendita del Gram Fold non si è solo una rivoluzione per l’azienda LG, ma anche l’inizio della produzione di laptop pieghevoli da parte di altri brand. La Microsoft dal suo canto sembra già essere pronto con nuovi aggiornamenti su Windows 11 per donare all’utente un’esperienza ottimale con i dispositivi fold. Non vediamo l’ora di vedere come sarà il prodotto LG e di come le aziende competitor risponderanno.