MEDION ERAZER è presto diventato un nome estremamente noto nel mondo del gaming. Grazie ai PC e alle soluzioni di fascia alta dotati di tutte le ultime tecnologie presenti nel settore, le macchine realizzate dal produttore sono dei veri e propri oggetti del desiderio per tutti gli appassionati.

Tuttavia, i tempi sono maturi per un cambio tanto semplice quanto importante. A partire dall’inizio della Gamescom 2023, il marchio è noto semplicemente come “ERAZER”. Si tratta di una scelta volta a facilitare il riconoscimento del brand da parte della community dei gamer.

ERAZER punta a rafforzare la propria immagine come marchio indipendente con l’obiettivo di offrire ai propri utenti prodotti di fascia alta e sempre all’avanguardia. In questo modo sarà possibile anche instaurare un rapporto più stretto con la propria community di appassionati.

Inoltre, il brand si sta preparando per un tour dei truck ERAZER a livello europeo. I camion corredati di tutti gli ultimi hardware da gaming faranno tappa al Comi Con in Olanda (14-15 ottobre), alla Paris Games Week in Francia (dal 1 al 5 novembre) e al Dreamhack in Svezia (dal 23 al 26 novembre).

Gli utenti internazionali potranno toccare con mano tutte le novità e i nuovi PC da gaming tra cui i laptop da gaming Beast X40, Major X20 e Defender P40. Non mancheranno anche i PC fissi come i Bandit X20 o gli Hunter X30, Mechanic X20 ed Enforcer X10 e X15.