La piattaforma di e-commerce Amazon sta attualmente proponendo un Mini PC marca Beelink ad un prezzo molto interessante.

Sono lontani i tempi in cui i PC supercompatti costavano una fortuna. Oggi, chi avesse bisogno di un mini PC per gli utilizzi più svariati non ha che l’imbarazzo della scelta. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Mini PC in offerta su Amazon

Sebbene esistano molti modelli di mini PC basati su architettura ARM e costruiti attorno ad Android, coloro che preferiscono acquistare un oggetto basato su processore Intel e capace di eseguire Windows, Linux o qualsiasi altro sistema operativo hanno a disposizione una vastissima scelta. Il Mini PC Beelink SER5 è dotato di AMD Ryzen 5 5500U (6 core 12 thread, fino a 4,0GHz, 8MB di cache), che può creare un’esperienza molto fluida per l’intrattenimento visivo domestico, lo streaming video, la navigazione web, il lavoro e il gioco.

Inoltre ha incorporato 16G DDR4 e 500GB M.2 NVME 2280 SSD, velocità di lettura fino a 2530mb/s, 16GB di RAM DDR4 (Max 2400Mhz) possono essere aggiornati a 32GB (non inclusi), fino a 64GB di RAM del doppio slot per schede. Supporta fino a 2 TB di HDD SATA3 da 2,5 pollici e 7 mm / SSD M.2 SATA3 2280.

Il micro pc Beelink supporta il WiFi6 e il Bluetooth 5.2, che offrono una velocità di esecuzione della rete più rapida e stabile. SER 5500U mini pc è dotato di una varietà di interfacce (1 porte HDMI, 1 porte DP1.4, 2 porte USB3.0, 2 porte USB2.0, 1 porta Type-C, 1 porta Gigabit Ethernet LAN, 1 presa DC e 1 presa audio (HP&MIC). Seguendo questo link lo troverete già in offerta a 379 euro ma la piattaforma ci offre la possibilità di aggiungere anche un coupon sconto di 85 euro.