Sulla piattaforma Amazon in questi giorni è possibile trovare le cuffiette Bluetooth Xiaomi Buds 3 ad un prezzo quasi regalato.

Stiamo parlando di uno sconto del 67%, ora si pagano infatti meno di 50 euro rispetto a 130 previsti. Scopriamo insieme le loro caratteristiche.

Xiaomi Buds 3 quasi in regalo su Amazon

La confezione degli Xiaomi Buds 3 ci dà effettivamente un’impronta premium, soprattutto per il fatto che è importante nelle dimensioni ma tutto sommato elegante. Al suo interno troviamo gli auricolari, il case, la manualistica, il cavo di ricarica e i gommini. Il case è davvero enorme, ma i materiali non ci hanno emozionati: policarbonato a tutto tondo che in bianco danno un aspetto poco elegante.

Le funzioni smart degli Xiaomi Buds 3 possiamo definirli a doppia faccia. Perché se da un lato i controlli touch sono precisi, il feedback aptico è una comodità importante e quindi si possono utilizzare facilmente, l’assenza di un’applicazione dedicata è oggi un danno, per cuffie così importanti. Se avete uno smartphone Xiaomi, nessun grattacapo, visto che esiste un menù a parte dedicato.

Anche la connettività è molto buona, visto che il Bluetooth 5.2 fa il suo dovere ed è stabile, anche in Dual Device. Ciò che dobbiamo “bocciare” è l‘ANC. Infatti, è dichiarata una riduzione del rumore fino a 40 dB, ma non ci sentiamo concretamente soddisfatti della cancellazione. L’autonomia di questi auricolari Xiaomi è l’altro punto di forza su cui si può puntare. Ciò che garantisce il brand è rispettato ed effettivamente arriviamo quasi alle 7 ore consecutive con una sola carica e alle 32 ore complessive grazie al case. Molto apprezzata il supporto alla ricarica wireless. Seguendo questo link saranno vostre per 42.90 euro invece di 129.99 euro.