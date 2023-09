È stato annunciato l’arrivo del reality show più atteso a livello globale. Stiamo parlando di Squid Game- La sfida, reality show coreano ispirato proprio alla nota serie tv che ha sbancato ogni record di visualizzazioni nel mondo. Lo show ripropone le stesse spietate dinamiche che abbiamo conosciuto grazie alla serie di Hwang Dong-hyk.

Squid Game – La Sfida

Netflix ha rilasciato un nuovo teaser per annunciare l’uscita del reality show sulla sua piattaforma, prevista per il prossimo 22 novembre. Da quello che si può vedere nel teaser il reality cercherà di ricreare le stesse ambientazioni inquietanti accompagnate dall’ormai nota cantilena per bambini. Centinaia di concorrenti, tutti in tuta verde proprio come nella serie, affrontano la gigantesca bambina di “Un… due… tre… Stella” e altre incredibili prove per riuscire a vincere il montepremi finale.

Sono 456 i concorrenti di questo gioco, provenienti da tutto il mondo pronti a competere in una serie di sfide a eliminazione per aggiudicarsi i 4,56 milioni di dollari in palio (montepremi più alto mai mostrato nella storia dei reality). Anche il Game-master, con la stessa maschera geometrica, ricorda quello che abbiamo conosciuto negli episodi mandati in onda due anni fa sulla piattaforma di streaming.

Ovviamente, c’è però una colossale differenza tra gioco e realtà. I perdenti, per quanto tristi per la sconfitta, non perderanno altro se non il premio in denaro. Un gioco al massacro che, nonostante le numerose critiche a riguardo, non mette mai in discussione la sicurezza dei suoi partecipanti. Infatti, anche se in rete in molti avevano riservato commenti negativi per le condizioni in cui i giochi venivano condotti, Netflix ha sempre contrastato con decisione le critiche, assicurando che la sicurezza dei partecipanti era stata assicurata per tutto il tempo delle riprese.

Squid Game 2?

Mentre tra polemica ed entusiasmo si avvicina la data di rilascio di Squid Game- La Sfida, i fan si chiedono quando arriverà invece la seconda stagione della serie coreana. Dalle parole del regista Hwang Dong-hyu sappiamo che la seconda stagione sarà incentrata ancora una volta sul vincitore dei giochi Gi-hun deciso a smantellare l’organizzazione e distruggere il gioco definitivamente. Ma nonostante questi accenni per il momento non sono state rilasciate ulteriori informazioni sulla trama o su una possibile data di rilascio.

Non ci resta che aspettare e nel frattempo possiamo guardare quello che sicuramente sarà uno dei reality show più particolari mai visti.