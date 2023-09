La nuova classifica serie TV di Netflix, ecco le prime 6

Gli utenti che amano Netflix saranno di certo cercando qualcosa da guardare magari la sera dopo il lavoro. C’è un elenco di ben sei serie TV che attualmente stanno monopolizzando la classifica sulla celebre piattaforma streaming.

Netflix, la classifica delle prime 6

Al primo posto attualmente non poteva che esserci la nuova stagione di Sex Education che torna con tante nuove avventure al limite. questa volta, se avete un po’ di tempo da dedicare a Netflix, potreste farlo dando seguito a quello che avevate lasciato mesi prima.

Al secondo posto scende la serie che fino a qualche giorno fa era sul gradino più alto del podio, ovvero “La mia prediletta“.

Dopo tanti mesi di dominio è scesa al terzo posto la serie TV che ha monopolizzato il mese di agosto e di settembre. Stiamo parlando di One Piece, praticamente la rivisitazione del celebre anime giapponese che per anni ha tenuto incollati allo schermo milioni e milioni di utenti. Per quasi due mesi di fila, sono stati milioni anche gli spettatori di Netflix che inoltre 85 paesi del mondo hanno continuato a guardare gli episodi della serie.

Al quarto posto non poteva mancare la serie TV “In fiamme” che Netflix ha lanciato da pochissimo ma che ha già riscosso un gran clamore. I misteri da risolvere saranno tanti in questi episodi.

Al quinto posto arriva un’altra nuova stagione, questa volta di Surviving Summer. La serie TV particolarmente dedicata ai giovani, entra in un nuovo capitolo intraprendente.

Al sesto posto una nuova produzione, ovvero la serie TV “Le vedove del giovedì“, fatta di misteri e situazioni da risolvere.