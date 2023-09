Lo streaming è ormai uno strumento utilizzato da milioni di italiani che preferiscono pagare per guardare o ascoltare qualcosa che vogliono invece di fare zapping in tv magari senza trovare un programma che li appassioni.

Inizialmente le piattaforme streaming erano davvero poche a con un abbonamento mensile che costava pochi euro si riusciva ad avere un vasto catalogo tra cui scegliere. Adesso invece la concorrenza è spietata, le piattaforme sono triplicate e i prezzi aumentati e avere ogni contenuto a portata di mano non è più cos’ conveniente.

Anche lo sport ha preso la strada dello streaming e seguire tutte le partite della tua squadra del cuore ha un costo spropositato. Ecco perché molte famiglie, seppur sbagliando, scelgono di utilizzare servizi streaming illegali per poter guardare tutto ciò che gli interessa gratuitamente. Ovviamente la pirateria costituisce un reato e si rischia tantissimo.

Quanto spende una famiglia in media durante l’anno?

Facendo un calcolo ipotetico, per una famiglia composta da 2 persone il costo medio annuale di tutti gli abbonamenti streaming potrebbe anche superare i 1.000 euro!

Prendiamo in considerazione solo alcune piattaforme: Netflix, Disney+, Spotify e tutto il calcio e facciamo un rapido calcolo.

L’abbonamento mensile a Netflix con la possibilità di avere 4 dispositivi ha un costo di 17,99 euro, aggiungiamo poi gli 8,99 euro al mese di Disney+ e i 15,99 euro al mese del piano familiare di Spotify arriviamo a un totale di più di 500 euro all’anno.

Per il calcio invece calcoliamo 30,99 euro al mese per Dazn e 14,99 euro per le offerte di Sky per un totale di altri 500 euro.