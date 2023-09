La questione ChatGPT e il discorso dell’intelligenza artificiale cui l’ applicazione fa riferimento per le sue funzionalità, è un argomento piuttosto dibattuto in quest’ultimo periodo.

L’ intelligenza artificiale ha sicuramente dato inizio ad una vera e propria rivoluzione del settore tecnologico.

Tuttavia, è piuttosto comune il pensiero, anche da parte di professionisti del settore, per cui il suo sviluppo e la sua continua applicazione necessitino di essere regolamentati.

Tutto ciò a causa del rischio che essa possa, in qualche modo, prevalere sull’uomo e sulla sua attività.

ChatGpt: nuove funzionalità e la necessità di importanti regolamentazioni

A tal proposito l’amministratore delegato di OpenIa, ovvero la società a cui si deve ChatGpt, ha lanciato un allarme volto a rivendicare l’importanza di una regolamentazione dell’IA a livello mondiale.

In particolare, risultano essere davvero rilevanti alcune dichiarazioni che sono state fatte durante un evento avuto luogo a Taiwan, dedicato appunto all’intelligenza artificiale.

In questa circostanza, si è continuato a ribadire di quanto sia necessario dover disporre di una regolamentazione nell’applicazione dell’IA. Tuttavia, ciò esclusivamente per i sistemi più potenti.

Il discorso ha fatto così pensare che altri progetti molto più “complessi” fossero già in programmazione, come è stato poi reso noto, anche 10.000 volte più potenti di ChatGPT.

Per questa ragione se non vengono posti determinati limiti, vi è il rischio che tale tecnologia possa compromettere davvero il destino dell’intera umanità.

A riguardo si è espresso anche il noto imprenditore Elon Musk che ha parlato dell’intelligenza artificiale come uno dei più grandi rischi per il futuro della civiltà.

Ritornando a ChatGPT e al discorso dello sviluppo continuo, rapido e costante dell’IA, l’applicazione ha da poco aggiornato le sue funzionalità.

ChatGPT è diventata ora in grado di vedere, sentire e parlare.