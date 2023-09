CoopVoce, ancora poco tempo per avere 180 GB quasi GRATIS

Era prevedibile che gli utenti si lanciassero, subito dopo l’estate, alla ricerca di un nuovo gestore per la loro rete mobile. Il cambio di provider è diventato ormai come un hobby: tutti sanno di poterlo fare in ogni momento trovando soluzioni super vantaggiose. CoopVoce è uno dei gestori più attenti a tutto questo, sia nel tenersi gli utenti che nel rubarli alla concorrenza.

Gli ultimi anni hanno messo a nudo questa grande caratteristica del gestore, che è diventato appunto uno dei migliori sul territorio italiano. Il merito è ovviamente da attribuire alle sue grandi offerte, innanzitutto piene di contenuti ma poi anche meno costose rispetto a quelle proposte dalla concorrenza. Ora che il mese di settembre si avvia a terminare, tutti si aspettano qualche novità, anche se sul sito ufficiale c’è già qualcosa di eccezionale. Stiamo parlando dell’ultima offerta che è stata ripristinata fin da subito proprio per evitare che qualcuno potesse protestare.

CoopVoce, è ancora disponibile la promo da 180 giga ma solo fino al 4 ottobre

Gli utenti che vogliono cambiare gestore questa volta potranno farlo liberamente, magari scegliendo la solita offerta di CoopVoce. Il gestore virtuale mette ancora a disposizione la sua EVO 180, promo che doveva scadere lo scorso 20 settembre ma che è stata prolungata per altri 15 giorni.

L’offerta infatti scadrà il prossimo 4 ottobre e continuerà ad includere tutto al suo interno per soli 7,90 € al mese. Chi la sceglierà potrà infatti avere ogni mese minuti senza limiti verso qualsiasi gestore, 1000 messaggi verso chiunque e infine 180 giga per navigare in 4G.