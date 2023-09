CoopVoce, fino al 4 ottobre ci sono 180 giga in 4G a 7 euro al mese

CoopVoce ha ancora disponibile sul sito ufficiale la sua promo EVO 180. Fino al prossimo 4 ottobre infatti potrà essere ancora sottoscritta con tutti i suoi contenuti e con il solito prezzo di vendita.

CoopVoce massacra gli altri gestori con questa promo incredibile: ecco la EVO 180

Se bisogna descrivere ancora la EVO 180, lo si può fare in pochi secondi e con poche righe. La migliore offerta del momento di CoopVoce parte da minuti illimitati verso qualsiasi gestore italiano ed europeo per poi finire con 1000 messaggi verso tutti e soprattutto con 180 giga disponibili in 4G per navigare. Il prezzo mensile sarà sempre uguale per chi la sceglie: solo 7,90 € ogni 30 giorni.

Ovviamente questa promozione possono sottoscriverla anche i già clienti del gestore, pagando solo il costo di attivazione pari a 9,90 € una tantum. Non ci saranno vincoli e soprattutto non ci saranno costi extra per nessuno dei nuovi utenti. Sono disponibili inoltre tanti servizi come l’assistenza fai da te con uno specialista tramite chat o applicazione ufficiale, un piano tariffario di base, servizio chiama ora, servizio hotspot e servizio LoSai di Coop.

Per quanto riguarda poi i vantaggi della copertura di CoopVoce, in molti ne sono già a conoscenza. Innanzitutto il provider si basa sulla grande esperienza di TIM, che appunto gli concede la rete mobile ed internet. Si tratta di una copertura garantita al 99,8% su tutto il territorio nazionale. Anche la velocità di navigazione è ragguardevole siccome tocca i 100 mega in download e 50 mega in upload.

Tutto ovviamente avviene utilizzando il 4G, servizio all’avanguardia e di gran qualità. Anche le chiamate saranno in alta definizione grazie al servizio VoLTE incluso nel prezzo.