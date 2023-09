6 serie TV imperdibili su Netflix, ecco la classifica UFFICIALE

Durante gli ultimi mesi è saltata agli occhi di tutti la grande propensione di Netflix nel proporre dei grandi contenuti sia per quanto riguarda i film che per quanto riguarda le tanto amate serie TV.

Sono arrivate produzioni nuove di zecca e sono arrivate anche le nuove stagioni di serie che gli utenti hanno guardato durante i mesi o gli anni scorsi. Ora però c’è un elenco molto chiaro con tutti i titoli che in quest’ultimo periodo stanno facendo discutere in positivo per quante visualizzazioni stanno totalizzando. Ci sono state delle modifiche con produzioni che erano ai primi posti che sono inesorabilmente scese leggermente più in basso.

Netflix batte la concorrenza con queste 6 serie TV da record

Dopo aver visto per mesi un altro titolo al primo posto, ecco che adesso torna Sex Education, nuova stagione che porta di nuovo tutti a vivere le avventure sessuali dei protagonisti.

Al secondo posto non poteva mancare una serie che nell’ultimo periodo ha tenuto tutti incollati agli schermi: “La mia Prediletta“. Quella che è in realtà una mini serie, non è esente da misteri essendo una storia vera.

Al terzo posto ecco la serie che ha dominato per lungo tempo, ovvero One Piece. In attesa che venga ufficializzato quando arriveranno i prossimi episodi, gli 8 principali sono ancora disponibili.

Al quarto posto il pubblico di Netflix godersi un’altra serie TV molto vista, ovvero “In Fiamme. Rispettivamente al quinto e al sesto posto invece troveranno Surviving Summer e Le Vedove del giovedì, tra misteri e avventure.