Il weekend di calcio torna a riaccendersi su Sky. Anche in questo fine settimane gli utenti della piattaforma satellitare potranno accedere alle migliori partite dei campionati nazionali europei, in attesa della prossima due giorni di Champions League. La proposta televisiva della pay tv, in questa stagione, si unisce ad una proposta commerciale più che vantaggiosa.

Sky, le offerte low cost per il mese di settembre

Gli utenti che scelgono di attivare un piano di visione con Sky potranno accedere a costi più che ridotti, attraverso la convenienza dei listini smart. Le nuove offerte della piattaforma satellitare sono disponibili direttamente attraverso il sito ufficiale di Sky. Gli abbonati che optano per queste promozioni potranno avere un costo bloccato per un totale di 18 mesi ed avranno la possibilità di un rinnovo per un ulteriore anno e mezzo per il successivo periodo.

Nel dettaglio, una prima offerta da considerare nel novero delle proposte della pay tv è quella che congiunge i pacchetti Sky TV + Calcio. Per entrambi i ticket gli utenti si troveranno a pagare solo 14,90 euro ogni trenta giorni. Al tempo stesso, tutti coloro che vogliono accedere alle principali esclusive della piattaforma satellitare in ambito sportivo – con la grande esclusiva della Champions League – dovranno scegliere il pacchetto Sky TV + Sport. Il prezzo di questa promozione è di 30,90 euro, sempre con vincolo di permanenza pari ad un anno e mezzo e possibilità di rinnovo per ulteriori 18 mesi.

Le offerte che Sky garantisce ai suoi clienti saranno disponibili per un periodo di tempo limitato attraverso i canali ufficiali.