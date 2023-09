Il prossimo mese porterà aumenti per diversi clienti Vodafone. Gli utenti colpiti sono quelli “convergenti” con un piano ricaricabile di rete mobile associata ad una rete fissa.

Gli aumenti per gli utenti Vodafone andranno da 1,99 a 2,99 euro e partiranno dal 25 ottobre. Negli attuali annunci non viene precisato il nome dei piani coinvolti dai rincari, probabilmente perché non tutti gli utenti di quei piani saranno effettivamente coinvolti e la cosa potrebbe creare confusione.

L’operatore rosso ha comunicato che tutti i clienti interessati verranno informati della rimodulazione via SMS e che se dovessero esserci dubbi sarà possibile contattare il numero gratuito 42590 o il servizio clienti al 190.

Quali sono i vantaggi?

Per bilanciare l’aumento dei costi, Vodafone offre gratuitamente, a tutti i clienti, diversi servizi:

Segreteria telefonica;

Servizio chiamami, anche in caso di esaurimento del credito;

L’azzeramento del costo mensile del piano SIM;

L’azzeramento dei costi delle opzioni che aggiungevano minuti, SMS e Giga che venivano pagati separatamente.

Inoltre, è previsto un aumento del traffico dati per ridurre i rischi di esaurimento di traffico disponibile e il consumo di Giga oltre la soglia.

Come recedere dal contratto Vodafone

Se non si è intenzionati a continuare ad usufruire della propria tariffa a tali condizioni è possibile recidere il contratto, come prevede la normativa vigente. Chi ha un’offerta di rete fissa associata a quella mobile, ed è coinvolto negli aumenti, riceverà una comunicazione in fattura e potrà recedere dal contratto di rete fissa senza penali o costi aggiuntivi di disattivazione entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione. Bisogna solo specificare come causale del recesso “Modifica delle condizioni contrattuali”.

Nel caso vi fossero da pagare rate residue di dispositivi associati alle offerte o del costo di attivazione, queste dovranno ugualmente essere pagate con la stessa cadenza e lo stesso metodo di pagamento indicati precedentemente. Se si vuole procedere al pagamento di tali rate in un’unica soluzione è possibile richiederlo nella comunicazione del recesso.

L’azienda telefonica afferma che tale rimodulazione fa parte di un processo di semplificazione delle sue offerte, per renderle più trasparenti e adatte alle esigenze dei propri clienti. Ed i cambiamenti previsti, che abbiamo elencato in questo articolo, sembrano confermare tale tesi.