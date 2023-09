Dite addio all’iconico verde che ha finora contraddistinto Whatsapp, il nuovo aggiornamento porta con sé un nuovo look. Il team meta ha lavorato duramente per proporre nella versione beta 2.23.18.18 dell’app, destinata dispositivi Android, un’esperienza di messaggistica innovativa e dall’aria più contemporanea. Era ora che l’aspetto venisse rinnovato!

L’interfaccia è stata completamente stravolta e migliorata con l’introduzione di una palette di colori diversa e icone dal design futuristico. Il percorso intrapreso da Whatsapp prosegue la sua corsa verso la tecnologia, non solo grazie a tutte le ultime funzioni aggiunte, ma anche attraverso uno stile più intraprendente.

Nuova stagione, nuovo design per Whatsapp

L’utente avrà accesso a un’interface di Whatsapp totalmente differente. L’obiettivo degli sviluppatori è stato quello di donare all’applicazione un design moderno, capace di rispecchiare l’innovazione degli ultimi tempi. Il colore verde avrà una tonalità nuova e diverrà predominante sia nella modalità chiara che quella scura. In quest’ultima il verde avrà una sfumatura più dark per la chat e più leggero per il tasto d’azione. Una schermata opposta a quella con il tema chiaro.

Le nuove icone aggiunte sono inserite anche nelle impostazioni e nella schermata delle info della chat. Un cambiamento a tutto tondo. Le modifiche pian piano stanno raggiungendo anche i device con sistema operativo iOS. Al momento il look moderno è in fase di sperimentazione, non si sa ancora quando vi potremmo accedere ufficialmente. Quindi restate sintonizzati e vi aggiorneremo alla prima notizia!