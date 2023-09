Vodafone, le prime brutte notizie del mese parlano di rimodulazioni esagerate

A partire dal 25 ottobre 2023, Vodafone ha annunciato una rimodulazione tariffaria che interesserà alcune delle sue offerte di telefonia mobile ricaricabili. Il costo mensile di queste offerte passerà da 1,99 euro a 2,99 euro. La compagnia ha iniziato a informare i clienti interessati tramite SMS dal 25 settembre 2023. Per ottenere ulteriori dettagli, i clienti possono contattare il servizio clienti al numero gratuito 42590 o al 190. Nel frattempo vi diamo qualche info in merito.

Vodafone: tutto ciò che c’è da sapere sugli aumenti

La rimodulazione non è solo un aumento dei costi, ma include anche alcune modifiche ai servizi offerti. Ad esempio, i servizi di segreteria telefonica, il servizio di reperibilità Chiamami & Recall e la continuità di servizio per 48 ore in caso di esaurimento del credito diventeranno gratuiti. Inoltre, i clienti beneficeranno di SMS e minuti illimitati e di un aumento dei dati inclusi nel piano. Vodafone ha anche annunciato la disattivazione di tutte le opzioni aggiuntive per minuti, SMS e dati, per cui i clienti pagavano separatamente.

L’azienda ha giustificato queste modifiche come un tentativo di adeguare le offerte alle crescenti esigenze di consumo e di rendere le offerte più trasparenti. Tuttavia, la rimodulazione ha sollevato alcune preoccupazioni tra i clienti, in particolare per quanto riguarda la possibilità di recesso. I clienti che non desiderano accettare le nuove condizioni possono recedere dal contratto entro 60 giorni dalla ricezione dell’SMS informativo, senza incorrere in penali o costi di disattivazione. Questa opzione è valida anche per i clienti che hanno un’offerta di rete fissa associata all’offerta mobile.

Per esercitare il diritto di recesso, i clienti possono utilizzare diversi canali, tra cui il sito web di Vodafone, i negozi fisici, la posta elettronica certificata o il servizio clienti telefonico. È importante notare che il recesso non influenzerà eventuali rate residue relative a costi di attivazione o a dispositivi associati alle offerte. Inoltre, se un cliente ha acquistato un prodotto tramite finanziamento di una società terza, il piano di rimborso rimarrà invariato in caso di recesso.

Insomma, la rimodulazione tariffaria di Vodafone rappresenta un cambiamento significativo che potrebbe avere un impatto su un ampio numero di clienti. Se da un lato offre alcuni vantaggi come servizi gratuiti e un aumento dei dati, dall’altro lato pone domande sulla trasparenza e sull’impatto finanziario per i clienti. Pertanto, è fondamentale che i clienti valutino attentamente le nuove condizioni e considerino le opzioni disponibili, inclusa la possibilità di recesso, prima di prendere una decisione.