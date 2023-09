Gli operatori telefonici sono tanti, così come numerose sono le loro offerte. Tra questi TIM è sicuramente uno degli operatori più conosciuti, soprattutto perché attivo sia per mobile che per la fibra.

TIM ci tiene alla sua notorietà e proprio per questo non smette di sorprendere con nuove ed importanti novità. Questa volta la nota azienda di telefonia si è concentrata su un’imperdibile offerta mobile, realizzata con lo scopo di richiamare i clienti persi.

Winback TIM 80 Giga

Nelle ultime ore l’operatore sta mandando degli SMS ad alcuni dei suoi ex clienti per convincerli a tornare. Come? Offrendo un bundle in promozione, a tutti gli ex abbonati, destinatari di una delle migliori offerte sul mercato telefonico.

Cosa include la nuova offerta e quanto costa?

La nuova offerta comprende:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali

SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali

80GB con la velocità del 4G di traffico dati

Non è compreso alcun contributo di attivazione ed è previsto solo il costo di 10 euro per l’acquisto della nuova SIM.

L’offerta, dunque, include un ampio quantitativo di traffico dati il tutto ad una tariffa mensile di 6,99 euro. Considerando le promozioni attive al momento, è facile capire quanto sia competitiva una promozione al di sotto dei 7 euro.

Un prezzo decisamente competitivo

Il winback di TIM può però essere attivato solo dagli ex clienti che al momento hanno attiva una promozione presso un altro gestore telefonico tra Iliad, PosteMobile, CoopVoce e altri operatori virtuali. Sono vari gli ex abbonati che in questi giorni stanno ricevendo l’SMS informativo che li invita a tornare con TIM attivando Winback TIM 80 Giga.

Attenzione, come informa l’SMS, l’offerta può essere attivata solo entro il 30 settembre. Dunque, se siete interessati, vi invitiamo a recarvi al più presto in uno dei rivenditori autorizzati TIM per procedere con il cambio gestore e l’attivazione della promo!