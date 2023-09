È stato annunciato il ritorno dell’offerta 150 GB, una delle proposte più attraenti di casa Iliad. L’offerta che già in passato aveva attirato l’attenzione di molti utenti, costantemente alla ricerca di tariffe competitive con prezzi fissi, ora sta per tornare a disposizione per tutti coloro che hanno intenzione di cambiare gestore telefonico.

Iliad si è sempre distinto da altri operatori, che spesso modificano le loro tariffe, proponendo trasparenza e prezzi fissi per le sue offerte. Inoltre, non è da sottovalutare la qualità della copertura di rete, garantita dall’operatore, che permette di viaggiare online con connessioni veloci e senza interruzioni.

Cosa offre Giga 150 di Iliad?

La promozione comprende, oltre ai 150 GB, chiamate ed SMS illimitati ogni mese! Le telefonate sono gratuite verso numeri mobili e fissi, non solo in Italia, ma in 60 destinazioni internazionali! Un’offerta così vantaggiosa è adatta a tutti coloro che hanno amici o familiari all’estero, ma anche a chi usa spesso la connessione dati, chi condivide la connessione del proprio smartphone con altri dispositivi, tablet e notebook, o coloro che non usufruiscono di una rete wireless a casa. L’offerta inoltre comprende un ulteriore vantaggio: la connessione è supportata da rete 5G. Giga 150 non comporta costi aggiuntivi se quelli di attivazione della SIM, e ha un prezzo fisso mensile di 9,99 euro.

È innegabile quanto vantaggiosa sia l’offerta 150 GB di Iliad soprattutto per coloro che cercano proposte esaustive per le loro esigenze risparmiando sul piano tariffario. Trasparenza e costi vantaggiosi sono alcune delle caratteristiche che rendono Iliad uno degli operatori più attraenti sul mercato e con il ritorno di questa offerta non fa altro che dimostrarlo ancora.

Se siete interessati a questa promozione vi invitiamo a visitare il sito web di Iliad, nell’apposita sezione dedicata. Inoltre, vi invitiamo a controllare la copertura di linea nella vostra zona prima di procedere all’attivazione, online e nei punti fisici dell’operatore.