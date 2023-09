La TIM ha lanciato una nuovissima funzionalità che permette ai clienti, aventi attivo il servizio TIM Unica, il sistema di convergenza fisso-mobile, di effettuare una migrazione verso il meccanismo TIM Unica Power. Con quest’ultima potranno usufruire anche del 5G e di giga di navigazione illimitati sui dispostivi associati.

Il sistema, infatti, permette anche di unire alla linea fissa ben 6 SIM per la rete mobile. A differenza di quello precedente, ora il servizio non è più gratuito ma si paga una piccola quota di 1,90 euro da aggiungere al costo dell’offerta di casa.

I vantaggi del nuovo TIM Power Unica

I clienti TIM collegati al servizio precedente possono continuare nella gestione del proprio network, eliminando o aggiungendo linee mobili. La migrazione, in tale circostanza, può essere effettuata solo nel caso in cui soltanto se non si hanno situazioni in sospeso sulle linee attive. Le reti mobili possono essere intestate anche a persone differenti dal titolare della linea di casa.

Richiedere il passaggio è molto semplice, basta, ad esempio, contattare il servizio clienti ai numeri 187 e 119. Una volta avviata la migrazione, TIM Unica Power verrà attivata entro le 24h. I benefici legati al servizio saranno i medesimi dell’Unica base, come l’accesso gratuito alle funzioni “LoSai” o “ChiamaOra” o gli sconti su offerte e pacchetti (Es. sulla promozione TIMVISION con Disney+).

Attivando TIM Unica power potreste anche acquistare il Samsung Galaxy Z Flip5 ad un prezzo scontato, dividendo la spesa in piccole e comode rate. Per conoscere tutti i vantaggi basta recarsi nella sezione di riferimento sul sito ufficiale dell’operatore.